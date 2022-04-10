Житомирскую трассу откроют уже в ближайшее время: что известно

Уже в ближайшее время маршрут Киев – Житомир снова заработает. Трассу откроют после всех мер безопасности.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Житомирскую трассу откроют уже в ближайшее время

По его словам, работы по восстановлению дорожной инфраструктуры в Киевской области продолжаются. Только за последние три дня дорожники расчистили 67 километров трассы Киев – Чоп.



Уже в ближайшее время, после проведения всех необходимых мер безопасности, маршрут Киев – Житомир будет открыт,

– заверил министр.

Кубраков добавил, что более 250 человек и 117 единиц техники продолжают работу по расчистке улиц и восстановлению дорожной инфраструктуры Киевщины.

Кроме того, он рассказал, что уже через неделю будет завершено строительство временных переправ на подъезде к Ирпеню и на Житомирской трассе вблизи Стоянки.

Как происходит ремонт трассы Киев – Житомир / Фото из фейсбука Александра Кубракова

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