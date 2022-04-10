Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
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Житомирську трасу відкриють вже найближчим часом
За його словами, роботи з відновлення дорожньої інфраструктури Київської області тривають. Лише за останні три дні дорожники розчистили 67 кілометрів траси Київ – Чоп.
Уже найближчим часом, після проведення усіх необхідних безпекових заходів, маршрут Київ – Житомир буде відкрито,
– запевнив міністр.
Кубраков додав, що понад 250 осіб та 117 одиниць техніки продовжують роботи з розчищення вулиць та відновлення дорожньої інфраструктури Київщини.
Як відбувається ремонт траси Київ – Житомир / Фото з фейсбуку Олександра Кубракова