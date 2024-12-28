В разных городах Грузии тысячи людей объединились в живую цепь: красноречивые кадры
В Грузии тысячи людей выстроились в живую цепь. Они выступили за свободное и европейское будущее страны, которая уже месяц протестует против пророссийской власти.
Акция "Цепь единства за Грузию" прошла в разных уголках страны – как в Тбилиси, так и в отдаленных горных поселках. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на грузинские СМИ.
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В Грузии люди выстроились в цепь единства
В Грузии в воскресенье, 29 декабря, пройдет инаугурация избранного правящей партией "Грузинская мечта" президента Михеила Кавелашвили.
Именно против этого тысячи грузин вышли на улицы страны.
В Грузии организовали живую цепь: смотрите видео
Они также требовали освободить задержанных участников митингов, провести новые парламентские выборы и вернуться к курсу евроинтеграции страны.
Тысячи грузин образовали живую цепь: смотрите видео
В Тбилиси живая цепь растянулась почти на 7 километров. Участвовала в ней также еще действующий президент Саломе Зурабишвили.
В разных городах Грузии люди образовали живую цепь: смотрите видео
Многие из грузин вспомнили, как в 2008 году тысячи людей вышли на такую же акцию протеста против российской агрессии.
Грузины выстроились в живую цепь / Фото грузинских СМИ