Живем мечтой о встрече – семьи защитников "Азовстали" обратилась к международному сообществу
Источник:Ассоциация семей защитников "Азовстали"
В плену россиян более 2500 украинских героев, защищавших Мариуполь. К сожалению, после эвакуации из "Азовстали" связь с ними исчезла.
Почти три месяца храбрые защитники Мариуполя защищали город, находясь в полной блокаде. Почти три месяца они писали историю подвига, аналогов которому человеческая история не знает.
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Призыв семей защитников "Азовстали"
Ассоциация семей защитников "Азовстали" обратилась в Красный Крест и международные СМИ с просьбой посетить колонию в Оленовке. Там россияне держат в плену более 2 500 героических воинов, с которыми нет никакой связи.
Как сообщили родные героев, с тех пор как воины сложили оружие и сдались в плен, с ними нет никакой связи. Согласно Женевской конвенции, они имеют право дважды в неделю звонить родным и сообщать, что все хорошо, но россияне не дают им такой возможности.
Постоянно живем мечтой о встрече. Не знаем, в каких они условиях, едят ли, или их не пытают. Мы знаем, какие способы могут использовать русские. Защитники "Азовстали" этого не заслужили, они выполнили приказ и пережили то, что другие не представляют. Теперь защита и помощь нужны им,
– сказали родные героев.
Иногда наши воины пишут родным "+" или "норм", но больше никаких известий о них нет. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что они живы и здоровы, но без каких-либо подробностей.
Родные защитников "Азовстали" напомнили, что "Красный Крест" был ответственен за эвакуацию и теперь должен присутствовать на месте содержания пленных, следить за тем, чтобы выполнялись все правила и законы.
"Нужны мониторинговые комиссии. Мы просим Красный Крест и иностранные СМИ проявить смелость и показать, что происходит с защитниками "Азовстали" в плену", – попросили родные героев.
Защитники "Азовстали" в плену: что известно
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину защитники Мариуполя защищали город в полной блокаде.
- Впоследствии они переместились на "Азовсталь", ставшую последним форпостом. Без пищи, воды, медикаментов, под постоянными обстрелами и бомбардировками героям удавалось удерживать оборону. 16 мая они получили приказ о складывании оружия и сохранении жизни.
- Защитники "Азовстали" ушли в плен россиян, откуда их должны были обменять, а кафиры пока не выполняют обещание. Более 2,5 тысяч героев находятся в колонии в Оленовке, какие у них условия – неизвестно.