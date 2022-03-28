Живицкий показал фото разрушенной оккупантами Сумщины

Чрезвычайно пострадала центральная часть города, район больницы и лесничества. Полностью разрушены районы ж/д вокзала и автовокзала. Сгорел и полностью уничтожен многоквартирный пятиэтажный дом напротив вокзала. Таким оставили город Тростянец русские "освободители".

Кадрами из разрушенной Сумщины поделился глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале.

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Отметим, что Тростянец от российской оккупации был освобожден в субботу, 26 марта. Российские военные напуганные сбежали из города, что забыли много своей техники. 93 бригада теперь использует эти "трофеи" для освобождения остальных временно неподконтрольных городов.

Фото разрушенного Тростянца:

Сейчас в городе налаживают связь, чтобы у людей была возможность позвонить по телефону родным и сообщить, что живы.

Меня тронули вопросы, которые волнуют людей: "как Сумы?", "а что там с Мариуполем?", "стоит ли Киев?". Люди были отрезаны от мира, от информации,

– поделился Глава Сумской ОВА.

Дмитрий Живицкий сообщил, что уже третий день подряд в Тростянец привозят необходимую помощь. Машинами скорой помощи вывозят тяжелых раненых в ближайшие больницы. В самом Тростянце больница не работает, потому что орки ее разбомбили. Для тех, кто пожелал остаться в городе, оборудовали медицинский пункт помощи.

Также сообщается, что людей, которые остались без жилья после боевых действий, перевозят в Сумы и расселяют в общежитиях. Всех жителей обеспечили питанием, лекарством и одеждой.

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