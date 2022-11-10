Без "нацизма" никуда: режим Лукашенко запретил лозунг "Живет Беларусь"

Режим самопровозглашенного президента Лукашенко запретил лозунг "Живет Беларусь". Его внесли в список "нацистских символов".

Соответствующее постановление опубликовало так называемое белорусское министерство внутренних дел, сообщает 24 канал. Патриотический лозунг попал в список "нацистской атрибутики и символики".

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Абсурдная аргументация

Режим Лукашенко назвал лозунг "Живет Беларусь" и ответ "Живет" якобы коллаборационистским приветствием и приравняли к нацистскому возгласу "Хайль Гитлер". Причина этого в том, что этот лозунг якобы использовали белорусские коллаборанты в годы Второй мировой войны.

То есть в перечне символов и атрибутики Третьего Рейха, эмблем разных дивизий и других символов нацистской Германии, оказался лозунг, ставший одним из символов протестов в Беларуси в 2020 году после фальсификации на выборах, когда Лукашенко незаконно провозгласил себя президентом.

Откуда произошел лозунг "Живет Беларусь"

Впервые этот лозунг появился в стихотворении белорусского поэта Янки Купалы "Это крик, что живет Беларусь". Хотя истоки этого лозунга достигают второй половины XIX века и повстанческого движения под предводительством Кастуся Калиновского.

Этот же лозунг активно использовался и во времена Белорусской Народной Республики в начале ХХ века.

После второй мировой войны активно использовался белорусской диаспорой. "Живет Беларусь" снова стало популярным в 2020 году.

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