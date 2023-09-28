Во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у Зеленского спросили, жив ли адмирал Соколов. Он ответил, что выяснит этот вопрос. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также В Крыму есть 2 категории коллаборантов: Бариев сказал, с кем будут самые большие проблемы

Зеленский уточнит информацию о смерти Соколова

Владимир Зеленский отметил, что Украина использует все законные меры, чтобы вернуть контроль над всей территорией Украины. В то же время российские террористические удары по украинской энергетике, инфраструктуре, а также нашим людям воспринимаются как угроза национальной безопасности страны.

Соответственно мы анализируем, что можем сделать и делаем ответные чувствительные шаги на территории Украины. Я обязательно спрошу относительно вашего вопроса (о смерти Соколова – 24 Канал) у соответствующих наших органов,

– сказал Владимир Зеленский.

Что предшествовало