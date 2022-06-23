Живой щит, – Андрющенко объяснил, зачем оккупанты начали строительство в Мариуполе

Российские захватчики начали строить в Мариуполе 5 высотных жилых домов на тысячу квартир. Они планируют использовать их в качестве живого щита.

Об этом 24 каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, туда планируют поселить местных жителей, которые будут обслуживать военно-промышленную базу оккупантов. Возводят дома вблизи порта.

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Жилые дома должны прикрыть их фортификационные сооружения

Как отметил Петр Андрющенко, уже в 200-300 метрах от строения российские захватчики начали обустраивать фортификационные сооружения, которые понадобятся им для противодействия наступлению украинской армии. Так они коварно хотят обезопасить себя от артиллерийских ударов.

Это фактически живой щит. Только за спиной. В таком случае почти невозможно нанести артиллерийские удары во время наступления, чтобы не повредить дома,

– отметил Петр Андрющенко.

Российские захватчики возводят еще один похожий городок поблизости. Только там будут небольшие одноэтажные дома с комнатами на 8 человек. Возле этого здания они возводят фортификационные сооружения.

Оккупанты выводят свои войска из Мариуполя

Уже второй день очевидцы фиксируют, что из Мариуполя выезжают большие колонны техники российских оккупантов. Воины открыто рассказывают, что едут захватывать Запорожье. Они самоуверенно утверждают, что уже совсем скоро город будет их.

В городе остаются местные коллаборанты, работающие там под наблюдением "смотрящих" из России. Часть военного контингента оккупантов все же осталась, чтобы контролировать ситуацию.

Также в окрестностях и частично в городе находятся кадыровцы и дагестанцы, начинающие заниматься бандитизмом. Как считает Андрющенко, именно они пытаются образовать несколько бандитских группировок, которые должны держать город под контролем.

Добавим, во временно оккупированном Мариуполе сейчас катастрофическая гуманитарная ситуация. В городе не хватает медикаментов, в частности, инсулина. Поэтому в Мариуполе уже проводят около 3-5 операций в сутки, где людям ампутируют конечности. Также в городе не хватает персонала, который мог оказать квалифицированную помощь.

Какая ситуация в Мариуполе – рассказывает Петр Андрющенко: смотрите видео