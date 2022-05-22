Живой щит из заложников: оккупанты месяц держали в плену жителей Ягодного на Черниговщине
Источник:Офис Генерального прокурора
Российские захватчики держали жителей села Ягодное Черниговской области в заложниках - более 350 человек пережили бесчеловечные условия.
Во время временной оккупации Черниговщины русские боевики совершали военные преступления против мирных украинцев. Так, прокуратура зафиксировала факт того, что россияне держали в заложниках жителей села Ягодное, расположенное в Черниговской области.
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Расследование дела проходило при содействии международных инстанций – прокуроры осуществили совместный выезд с экспертами Офиса прокурора Международного уголовного суда в село Ягодное.
Правоохранители предварительно установили, что с 3 по 31 марта 2022 года российские кафиры держали в заложниках мирных жителей Ягодного.
Боевики содержали в подвале Ягоднянского филиала Куличевской общеобразовательной школы Ивановского сельсовета мирных жителей разных возрастов и пола.
В помещении площадью 197 квадратных метров почти месяц находились более 350 местных, из которых 77 детей, в том числе 5 младенцев. Самому младшему ребенку было полтора месяца, а самому старшему по возрасту заложнику - 93 года,
– сообщили в Офисе Генпрокурора.
По данным прокуратуры, местное население фактически использовало в качестве живого щита, потому что помещение школы было импровизированным "штабом" российских оккупантов – так украинские военные не могли уничтожить скопления боевиков.
В результате бесчеловечного содержания в подвале школы погибли 10 человек.
Из-за бесчеловечных условий содержания - отсутствия достаточного пространства, санитарных условий, доступа к воздуху, пище, воде умерли 10 пожилых людей,
– сообщили в ведомстве.
Из 180 домов села Ягодное подавляющее большинство получило повреждения. 148 жилых зданий повреждены снарядами кафиров, а еще 16 – полностью разрушены.
Кроме того, прокуратура установила, что кафиры расстреляли 7 мирных жителей села.
Не обошлось и без мародерства – русские кафиры пытались забрать ценные вещи жителей Ягодного и грабили их дома.
Как говорят очевидцы, во время оккупации российские военные грабили дома жителей села. Похищены стиральные машины, телевизоры, микроволновки, электрочайники и другие ценные вещи,
– заявили в Офисе Генпрокурора.
В генпрокуратуре призвали фиксировать и присылать доказательства военных преступлений российских оккупантов. Если вы стали очевидцем преступлений боевиков, следует отправить доказательства на этот сайт .
Кафиры будут наказаны
Каждый россиянин, совершавший преступления на украинской земле, получит наказание. Недавно состоялся первый суд над российским военным преступником, убившим мирного безоружного жителя Сумской области.
В суде оккупант Шишимарин признал свою вину в убийстве жителя Сумской области – 62-летнего Александра Шелипова. Известно, что еще в первые дни войны, 28 февраля, оккупант у поселка Чупаховка застрелил ехавшего на велосипеде украинца. Это произошло недалеко от дома погибшего.
Жена погибшего, а также прокуратура требуют для российского солдата Вадима Шишимарина пожизненный срок за нарушение законов и обычаев войны, в частности, речь идет об убийстве гражданского.
Приговор кафиров должен быть вынесен 23 или 24 мая.
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