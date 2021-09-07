На постоянный лай и вой пожаловались соседи. Они заявили, что от голода животные начали есть друг друга.

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Одна из собак была в крови

Сосед рассказал, что ночью услышал лай с воем, поэтому решил посмотреть через окно на улицу, что творится в соседней квартире.

И когда светил в окно, то они выскочили и я увидел, что у одной собаки ухо надорвано или погрызено, в крови. Не думаю, что показалось. Они лапами скребут стекло, тявкают. Душа болит за них,

– сказал сосед.

Он добавил, что к собакам никто не приходит с тех пор как правоохранители задержали бабушку ребенка.

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Почему нельзя освободить собак

Местные активисты готовы передать животных в приют или на передержку. Но есть проблема – они не имеют права самостоятельно изъять животных или повредить стекло, чтобы их покормить.

Как рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Черкасской области Ольга Пинчук, в таком случае нужно вызвать полицию и рассказать о подозрении, что собаки заперты и голодные.

Когда приедут правоохранители, они могут зафиксировать вызов и уже потом принимать решение о дальнейших шагах. Для этого нужно решение суда,

– пояснила пресс-секретарь.

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