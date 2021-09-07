На постійний гавкіт та вий поскаржилися сусіди. Вони заявили, що від голоду тваринки почали їсти один одного.
Важливо Катування дитини в Черкасах: 7-річний хлопчик помер так і не виходячи з коми
Одна із собак була в крові
Сусід розповів, що вночі почув гавкіт із воєм, тож вирішив подивитися через вікно на вулиці, що коїться у сусідній квартирі.
І коли світив у вікно, то вони вискочили і я побачив, що в однієї собаки вухо надірване або погризене, в крові. Не думаю, що здалося. Вони лапами шкребуть скло, дзяволять. Душа болить за ними,
– сказав сусід.
Він додав, що до собак ніхто не приходить відтоді як правоохоронці затримали бабусю дитини.
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Чому не можна звільнити собак
Місцеві активісти готові передати тварин до притулку або на перетримку. Але є проблема – вони не мають права самостійно вилучити тварин або пошкодити скло, щоб їх погодувати.
Як розповіла речниця патрульної поліції Черкаської області Ольга Пінчук, у такому випадку потрібно викликати поліцію та розповісти про підозру, що собаки замкнені та голодні.
Коли приїдуть правоохоронці, вони можуть зафіксувати виклик і вже потім ухвалювати рішення про подальші кроки. Для цього потрібне рішення суду,
– пояснила речниця.
Що відомо про моторошну трагедію у Черкасах
- 24 серпня 2021 року в Черкасах госпіталізували 7-річного хлопчика з множинними травмами. Дитина була у комі. Бабуся хлопчика розповідала, що він нібито просто впав у купу цегли.
- Однак характер травм та їхня кількість вказує на те, що дитину могли катувати рідні. Правоохоронці одразу ж оголосили жінці про підозру. Вітчим дитини переконує, що катування є просто вигадкою соцмереж.
- Медики декілька днів боролися за життя дитини, але 6 вересня він помер, так і не прийшовши до тями.