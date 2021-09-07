На постійний гавкіт та вий поскаржилися сусіди. Вони заявили, що від голоду тваринки почали їсти один одного.

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Одна із собак була в крові

Сусід розповів, що вночі почув гавкіт із воєм, тож вирішив подивитися через вікно на вулиці, що коїться у сусідній квартирі.

І коли світив у вікно, то вони вискочили і я побачив, що в однієї собаки вухо надірване або погризене, в крові. Не думаю, що здалося. Вони лапами шкребуть скло, дзяволять. Душа болить за ними,

– сказав сусід.

Він додав, що до собак ніхто не приходить відтоді як правоохоронці затримали бабусю дитини.

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Чому не можна звільнити собак

Місцеві активісти готові передати тварин до притулку або на перетримку. Але є проблема – вони не мають права самостійно вилучити тварин або пошкодити скло, щоб їх погодувати.

Як розповіла речниця патрульної поліції Черкаської області Ольга Пінчук, у такому випадку потрібно викликати поліцію та розповісти про підозру, що собаки замкнені та голодні.

Коли приїдуть правоохоронці, вони можуть зафіксувати виклик і вже потім ухвалювати рішення про подальші кроки. Для цього потрібне рішення суду,

– пояснила речниця.

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