Животные в опасности: в Одесской области горит национальный природный парк – фото

На территории Нижнеднестровского национального природного парка весь день продолжается крупный пожар. Администрация парка утверждает, что выгорели большие площади.

Площадь пожара сейчас составляет примерно 9 гектаров. Возгорание началось еще ночью. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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В то же время, по данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет.

Среди человеческой беготни, безостановочного движения грузовиков, черных пожарищ, оставшихся от зарослей камыша, аист всем своим видом пытался напомнить, что в природу пришел сезон тишины. Но тупых двуногих существ, которые из собственных интересов систематически поджигают уголки природы по всей стране, предупреждениями не остановить,

– возмутились работники национального парка.

Пожар в Одесской области / Фото Нижнеднестровский национальный природный парк

Нижнеднестровский национальный природный парк на карте: