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      Животные в опасности: в Одесской области горит национальный природный парк – фото

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      Пожежу на Одещині досі не ліквідували / Нижньодністровський національний природний парк

      На территории Нижнеднестровского национального природного парка весь день продолжается крупный пожар. Администрация парка утверждает, что выгорели большие площади.

      Площадь пожара сейчас составляет примерно 9 гектаров. Возгорание началось еще ночью. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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      В то же время, по данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет.

      Среди человеческой беготни, безостановочного движения грузовиков, черных пожарищ, оставшихся от зарослей камыша, аист всем своим видом пытался напомнить, что в природу пришел сезон тишины. Но тупых двуногих существ, которые из собственных интересов систематически поджигают уголки природы по всей стране, предупреждениями не остановить,
      – возмутились работники национального парка.

      Пожар в Одесской области / Фото Нижнеднестровский национальный природный парк

      Нижнеднестровский национальный природный парк на карте:

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: ГСЧС Новости Одессы Мир животных Пожар Новости Украины
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