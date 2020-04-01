Животные в опасности: в Одесской области горит национальный природный парк – фото
На территории Нижнеднестровского национального природного парка весь день продолжается крупный пожар. Администрация парка утверждает, что выгорели большие площади.
Площадь пожара сейчас составляет примерно 9 гектаров. Возгорание началось еще ночью. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
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В то же время, по данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет.
Среди человеческой беготни, безостановочного движения грузовиков, черных пожарищ, оставшихся от зарослей камыша, аист всем своим видом пытался напомнить, что в природу пришел сезон тишины. Но тупых двуногих существ, которые из собственных интересов систематически поджигают уголки природы по всей стране, предупреждениями не остановить,
– возмутились работники национального парка.
Пожар в Одесской области / Фото Нижнеднестровский национальный природный парк
Нижнеднестровский национальный природный парк на карте:
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