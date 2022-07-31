Бойцы очень ценят юмор, – ведущий радио "Люкс" о жизни на фронте, боевом духе и отдыхе

Уже шестой месяц украинские защитники и защитницы героически защищают нашу землю от российских захватчиков. Сомнений в том, что победа за нами, нет.

Безусловно, на фронте есть страх, боль и ранения, однако бойцы находятся в хорошем настроении и очень ценят юмор. Об этом 24 каналу рассказал ведущий радио "Люкс", врач медицинской роты десантно-штурмовой бригады Андрей Жолоб.

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Боевой дух – на высоте

Медик поделился своими положительными настроениями, несмотря на усталость от бессонной ночи.

Настроение откуда-то само берется, не могу даже этого объяснить. Мы дальше готовы ставить на ноги наших ребят. Еще раз говорю, мы непосредственно являемся просто обслуживающим персоналом наших героев, и очень этим гордимся. Что мы можем им помочь как можно скорее восстановиться, а при необходимости просто вовремя доставить их к месту, где им окажут правильную и уместную медицинскую помощь,

– сказал Желоб.

Он добавил, что дефицита транспорта вообще нет. "Мы работаем в полном объеме, и можем себе позволить работать сутки через сутки, периодически отдыхая", – подчеркнул медицинский работник.

Ведущий радио "Люкс" рассказал забавную историю о бойце, которому попали обломки от снаряда в ягодицы. Воин бежал от окопа к окопу, а вокруг – коварная тишина.

"Он почти добежал, осталось два метра, а вдруг – бабах. Говорит, что получил страшное ускорение, будто его кто-то толкнул. На самом деле это разорвался снаряд, но мужчина родился в рубашке. Его прикрыли собственные ягодицы. Теперь у него есть несколько дополнительных дырочек и история", которую сможет рассказать собственным внукам", – рассказал Андрей Жолоб.

Медицинский работник отметил, что после обезболивания и обработки раны важно поднять настроение раненому путем банальных шуток. Более того, казалось бы неуместный юмор бойцы очень ценят. "Когда ты насмехаешься над его болезнью, он тоже над ней насмехается", – сказал Жолоб. Да, раненый сам начал шутить о кусочке снаряда в своих ягодицах.

Он говорит: "Ну что же я за болван такой? Ни с кем такого не произошло, именно со мной такая глупая штука должна была произойти. Пацаны теперь будут бегать воевать, а я с дырками в ягодицах в больнице лежать",

– поделился медик.

После длительной смены важно восстановиться

Андрей Жолоб рассказал, что после ночной смены ему больше всего хочется принять душ и лечь спать. "Я отосплюсь, несмотря на мух, накроюсь марлей, чтобы восстановиться. А потом будет моя личная терапия – я буду есть", – рассказывает военный медик.

Учиться не стыдно

Желоб рассказал, что к ним на ознакомление приехали двое парамедиков из США. Они хотели поработать на волонтерских началах и чему-то научиться. Ведущий подчеркнул, что пока персонала на фронте достаточно, но медиков никогда не бывает слишком много.

"Я завел их в машину, показал, что у нас все "по полочкам", по стандартам НАТО", – шутит Жолоб. По его словам, не стыдно задавать глупые вопросы, учиться и работать над собственными навыками.

Мы видим работу парамедиков, которым 20 – 23 года. Честно сказать, я хожу к ним учиться. Я только обретаю понимание боевой травмы, а они здесь с начала войны. Мне совершенно не стыдно, я всегда готов спрашивать. А чем больше ты интересуешься, тем больше люди хотят рассказать и помочь,

– сказал он.

Ведущий радио "Люкс" эксклюзивно с фронта о юморе и боевом духе бойцов: смотрите видео