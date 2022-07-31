Безумовно, на фронті мають місце страх. біль та поранення, однак бійці перебувають у гарному настрої й дуже цінують гумор. Про це 24 каналу розповів ведучий радіо "Люкс", лікар медичної роти десантно-штурмової бригади Андрій Жолоб.

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Бойовий дух – на висоті

Медик поділився власними позитивними настроями, попри втому від безсонної ночі.

Настрій звідкись сам береться, не можу навіть того пояснити. Ми далі готові ставити на ноги наших хлопців. Вкотре кажу, ми безпосередньо є просто обслуговуючим персоналом наших героїв, і дуже цим пишаємося. Що ми можемо їм допомогти якомога швидше відновитися, а при потребі просто вчасно доставити їх до місця, де їм нададуть правильну і доречну медичну допомогу,

– сказав Жолоб.

Він додав, що дефіциту транспорту взагалі немає. "Ми працюємо у повному обсязі, і можемо собі дозволити працювати доба через добу, періодично відпочиваючи", – підкреслив медичний працівник.

Ведучий радіо "Люкс" розповів кумедну історію про бійця, якому потрапили уламки від снаряда у сідниці. Воїн біг від окопу до окопу, а навколо – підступна тиша.

"Він майже добіг, залишилося два метри, аж раптом – бабах. Каже, що отримав страшне прискорення, наче його хтось копнув. Насправді це розірвався снаряд, але чоловік народився в сорочці. Його прикрили власні сідниці. Тепер він має декілька додаткових дірочок та історію, яку зможе розповісти власним онукам", – розповів Андрій Жолоб.

Медичний працівник зауважив, що після знеболення та обробки рани важливо підняти настрій пораненому шляхом банальних жартів. Ба більше, здавалося б недоречний гумор бійці дуже цінують. "Коли ти насміхаєшся над його хворобою, він також над нею насміхається", – сказав Жолоб. Так, поранений сам почав жартувати про шматочок снаряда у своїх сідницях.

Він каже: "Ну що ж я за бовдур такий? Ні з ким такого не сталося, саме зі мною така дурна штука мала статися. Пацани тепер будуть бігати воювати, а я з дірками в сідницях у лікарні лежати",

– поділився медик.

Після тривалої зміни важливо відновитися

Андрій Жолоб розповів, що після нічної зміни йому найбільше хочеться прийняти душ й лягти спати. "Я відісплюся, не зважаючи на мух, накриюся марлею, аби відновитися. А потім буде моя особиста терапія – я буду їсти", – розповідає військовий медик.

Вчитися не соромно

Жолоб розповів, що до них на ознайомлення приїхали двоє парамедиків зі США. Вони хотіли попрацювати на волонтерських засадах та чогось навчитися. Ведучий підкреслив, що наразі персоналу на фронті достатньо, але медиків ніколи не буває забагато.

"Я завів їх до машини, показав, що у нас все "по поличках", за стандартами НАТО", – жартує Жолоб. За його словами, не соромно ставити дурні запитання, вчитися й працювати над власними навичками.

Ми бачимо роботу парамедиків, яким 20 – 23 роки. Чесно сказати, я ходжу до них вчитися. Я тільки здобуваю розуміння бойової травми, а вони тут з початку війни. Мені абсолютно не соромно, я завжди готовий питатися. А чим більше ти цікавишся, тим більше люди хочуть розповісти й допомогти,

– сказав він.

Ведучий радіо "Люкс" ексклюзивно з фронту про гумор та бойовий дух бійців: дивіться відео