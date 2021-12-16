Живут как родственники, – в "Следствие. Инфо" о деталях сожительства Буданова и Гогилашвили
Источник:24 канал
Журналисты узнали о тесных отношениях Александра Гогилашвили и Кирилла Буданова. Их семьи уже пол года живут в одном доме.
Интересно то, что, вероятнее всего, в доме есть лишь один вход. Об этом в эфире 24 канала рассказала руководитель Агентства журналистских расследований "Следствие. Инфо" Анна Бабинец.
Обратите внимание Гогилашвили живет в доме бизнесменов-нарушителей, его сосед – Буданов, – "Следствие. Инфо"
По ее словам, семьи имеют общий доступ к комнатам друг друга. У них – общий быт, в том числе одна кухня.
Прямой доступ, как родственники живут в одном доме. Это интересно и удивительно одновременно,
– подчеркнула Бабинец.
Сколько стоит аренда такого дома возле Киева – журналистам не ответили. Они обратились к риелтору и узнали, что нужно заплатить за недвижимость примерно 1 500 – 2 тысячи долларов в месяц.
У семьи не хватило бы денег на аренду
Кроме этого, нужно учитывать коммунальные услуги, обслуживание автомобилей. По подсчетам расследователей из декларации семьи Гогилашвили-Левченко, у них бы не хватило денег на аренду такого дома, если бы они его снимали по рыночной цене.
Потому что, например, Мария Левченко, которая является помощницей Владимира Зеленского, изображена в декларации своего мужа как работница студии "Квартал 95" и имеет там зарплату в 12 тысяч гривен в месяц.
"Большой вопрос, как работница "Квартала 95" ежедневно работает в кабинете президента, на каких принципах использует авто на номерах прикрытия и тому подобное", – отметила Бабинец.
В "Следствие. Инфо" рассказали детали о сожительстве Буданова и Гогилашвили: смотрите видео
Как должна отреагировать власть
По мнению руководительницы Агентства журналистских расследований "Следствие. Инфо", украинская власть должна проверить:
- почему эти люди передвигаются на автомобилях на номерах прикрытия;
- как случилось, что они вообще живут вместе;
- или это представляет опасность национальным интересам.
"Мне кажется, что нужно проводить внутреннее расследование во всех ведомствах", – отметила Бабинец.
Что известно о сожительстве Буданова и Гогилашвили
- Журналисты "Следствие. Инфо" исследовали, что теперь уже бывший заместитель министра внутренних дел, который имеет российский паспорт, живет в одном доме с главным разведчиком Украины Будановым.
- Расследователи месяцами фиксировали, как с территории имения в селе Хотов под Киевом, где проживает Гогилашвили и его жена Левченко, выезжал черный автомобиль Volvo на номерах прикрытия.
- Ее сопровождал внедорожник Nissan – тоже на номерах прикрытия. Кроме кортежа и охраны, расследователи заметили усиленные меры безопасности перед выездом Volvo.