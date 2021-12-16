Живут как родственники, – в "Следствие. Инфо" о деталях сожительства Буданова и Гогилашвили

Журналисты узнали о тесных отношениях Александра Гогилашвили и Кирилла Буданова. Их семьи уже пол года живут в одном доме.

Интересно то, что, вероятнее всего, в доме есть лишь один вход. Об этом в эфире 24 канала рассказала руководитель Агентства журналистских расследований "Следствие. Инфо" Анна Бабинец.

Обратите внимание Гогилашвили живет в доме бизнесменов-нарушителей, его сосед – Буданов, – "Следствие. Инфо"

По ее словам, семьи имеют общий доступ к комнатам друг друга. У них – общий быт, в том числе одна кухня.

Прямой доступ, как родственники живут в одном доме. Это интересно и удивительно одновременно,

– подчеркнула Бабинец.

Сколько стоит аренда такого дома возле Киева – журналистам не ответили. Они обратились к риелтору и узнали, что нужно заплатить за недвижимость примерно 1 500 – 2 тысячи долларов в месяц.

У семьи не хватило бы денег на аренду

Кроме этого, нужно учитывать коммунальные услуги, обслуживание автомобилей. По подсчетам расследователей из декларации семьи Гогилашвили-Левченко, у них бы не хватило денег на аренду такого дома, если бы они его снимали по рыночной цене.

Потому что, например, Мария Левченко, которая является помощницей Владимира Зеленского, изображена в декларации своего мужа как работница студии "Квартал 95" и имеет там зарплату в 12 тысяч гривен в месяц.

"Большой вопрос, как работница "Квартала 95" ежедневно работает в кабинете президента, на каких принципах использует авто на номерах прикрытия и тому подобное", – отметила Бабинец.

В "Следствие. Инфо" рассказали детали о сожительстве Буданова и Гогилашвили: смотрите видео

Как должна отреагировать власть

По мнению руководительницы Агентства журналистских расследований "Следствие. Инфо", украинская власть должна проверить:

почему эти люди передвигаются на автомобилях на номерах прикрытия;

как случилось, что они вообще живут вместе;

или это представляет опасность национальным интересам.

"Мне кажется, что нужно проводить внутреннее расследование во всех ведомствах", – отметила Бабинец.

Что известно о сожительстве Буданова и Гогилашвили