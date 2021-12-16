Цікаво те, що, найімовірніше, в будинку є лише один вхід. Про це в ефірі 24 каналу розповіла керівниця агенції журналістських розслідувань "Слідство. Інфо" Анна Бабінець.
Зверніть увагу Гогілашвілі живе у будинку бізнесменів-порушників, його сусід – Буданов, – "Слідство. Інфо"
За її словами, сім'ї мають спільний доступ до кімнат один одного. У них – спільний побут, зокрема одна кухня.
Прямий доступ, як родичі живуть в одному будинку. Це цікаво і дивно одночасно,
– наголосила Бабінець.
Скільки коштує оренда такого будинку біля Києва – журналістам не відповіли. Вони звернулися до рієлтора і дізналися, що потрібно заплатити за нерухомість приблизно 1 500 – 2 тисячі доларів на місяць.
У родини не вистачило б грошей на оренду
Окрім цього, потрібно враховувати комунальні послуги, обслуговування автомобілів. За підрахунками розслідувачів із декларації родини Гогілашвілі-Левченко, у них би не вистачило грошей на оренду такого будинку, якби вони його знімали за ринковою ціною.
Тому що, наприклад, Марія Левченко, яка є помічницею Володимира Зеленського, зображена в декларації свого чоловіка як працівниця студії "Квартал 95" і має там зарплату 12 тисяч гривень на місяць.
"Є великим питанням, як працівниця "Кварталу 95" щодня працює в кабінеті президента, на яких засадах використовує авто на номерах прикриття тощо", – зауважила Бабінець.
У "Слідство. Інфо" розповіли деталі про співжиття Буданова і Гогілашвілі: дивіться відео
Як повинна відреагувати влада
На думку керівниці агенції журналістських розслідувань "Слідство. Інфо", українська влада повинна перевірити:
- чому ці люди пересуваються на автомобілях на номерах прикриття;
- як сталося, що вони взагалі живуть разом;
- чи це становить небезпеку національним інтересам.
"Мені здається, що потрібно проводити внутрішнє розслідування в усіх відомствах", – зауважила Бабінець.
Що відомо про співжиття Буданова і Гогілашвілі
- Журналісти "Слідство. Інфо" дослідили, що тепер вже колишній заступник міністра внутрішніх справ, який має російський паспорт, живе в одному будинку з головним розвідником України Будановим.
- Розслідувачі місяцями фіксували, як із території маєтку у селі Хотів під Києвом, де проживає Гогілашвілі та його дружина Левченко, виїжджав чорний автомобіль Volvo на номерах прикриття.
- Її супроводжував позашляховик Nissan – теж на номерах прикриття. Крім кортежу та охорони, розслідувачі помітили посилені заходи безпеки перед виїздом Volvo.