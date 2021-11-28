Жизнь на грани добра и зла: как работает единственный действующий пункт пропуска на Луганщине
Источник:"Кордон.UA" на 24 канале
Поселок Меловое – самый восточный населенный пункт Украины. Именно здесь расположен единственный в регионе пункт пропуска, где можно официально пересечь границу с Россией.
Он стал спасением для жителей временно оккупированных территорий, после блокирования боевиками других КПВВ. Из-за заблокированных оккупантами контрольно-пропускных пунктов въезда и выезда, жители Донецкой и Луганской областей вынуждены преодолевать тяжелый путь – почти тысячу километров.
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От поселка Меловое Луганской области до страны-агрессора рукой подать. Время от времени здесь можно увидеть российских пограничников, гуляющих вдоль металлического забора.
Колючая проволока вместо дружбы
Россияне установили ограждения еще в 2018 году, как раз по центру улицы с говорящим названием "Дружбы народов". Он разделяет украинское Меловое от российского Черткового.
Меловое и Чертково разделены колючей проволокой / Фото "Украинской правды"
В мирные времена здесь не было никаких преград. Люди спокойно навещали друг друга. Жители Мелового даже огороды имели в России, но это уже в прошлом.
Рядом с украинским поселком расположен межгосударственный пункт пропуска с одноименным названием. Здесь всегда длинные автомобильные очереди, большинство путешественников – это жители временно оккупированных территорий.
Они объезжают почти 900 километров по территории России. Где-то 400 километров – временно оккупированной территории Луганской области, а если едут из временно оккупированной территории Донецкой области – до 900 километров.
Для сравнения, если бы жители оккупированной Луганской области пересекали линию разграничения через КПВВ "Счастье" – это было бы всего 50 километров. Люди хорошо осознают, кто создал им такие проблемы.
Путешественники выражают недовольство в сторону оккупантов, потому что те закрыли свои КПВВ. Люди понимают, что мы делаем все возможное, чтобы они въехали на территорию Украины и выехали из нее.
Житель Луганской области пытался провезти на территорию Украины пистолет с патронами. Находку в бусе, направлявшемся в Харьков, обнаружил служебный пес.
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По словам руководителя пресс-службы Луганского пограничного отряда Татьяны Летошко, документов на оружие у мужчины не было. Он пояснил, что вез пистолет родственнику, а скрыл сознательно. Оружие у нарушителя изъяли и привлекли его к админответственности.
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Как выехать из оккупированных территорий в Украину
Чтобы проехать через КПВВ на подконтрольную Украине территорию, нужно попасть в специальные списки боевиков. По словам жителей оккупированного региона, сейчас это почти нереально сделать.
Посещение близких, родственников по фамилии или по крови – не причина. Достаточная причина – это смерть или болезнь, но пока разрешение на это дадут, родственников уже 100 раз похоронят и помянут,
– возмутилась жительница оккупированного Донецка Нина Васильевна.
Причины для пересечения линии разграничения у людей разные – кто-то едет на закупки, кто-то – к родственникам. Однако далеко не все имеют желание возвращаться назад.
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"У меня в жизни было все – я отработала, имела квартиру для сына и внуков. Мы заработали все своим трудом, а теперь не имеем ничего. Не знаю, когда вернуться туда, не хочу ничего, пусть все пропадет", – добавила Нина Васильевна.
Причина для пересечения границы с оккупированными территориями – смерть или болезнь родственника/Фото "Украинской правды"
Такие слова переселенцы говорят в отчаянии, хотя все равно мечтают вернуться в родной дом. После завершения оккупации.
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