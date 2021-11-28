Він став порятунком для мешканців тимчасово окупованих територій, після блокування бойовиками інших КПВВ. Через заблоковані окупантами контрольно-пропускні пункти в'їзду та виїзду, мешканці Донецької та Луганської областей змушені долати важкий шлях – майже тисячу кілометрів.

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Від селища Мілове на Луганщині до країни-агресорки рукою подати. Час від часу тут можна побачити російських прикордонників, які гуляють вздовж металевого паркану.

Колючий дріт замість дружби

Росіяни встановили огородження ще 2018 року, якраз по центру вулиці з промовистою назвою "Дружби народів". Він розділяє українське Мілове від російського Черткового.



Мілове та Чертково розділені колючим дротом / Фото "Української правди"

У мирні часи тут не було жодних перепон. Люди спокійно відвідували одне одного. Мешканці Мілового навіть городи мали у Росії, але це вже у минулому.

Поряд з українським селищем розташований міждержавний пункт пропуску із однойменною назвою. Тут завжди довгі автомобільні черги, більшість мандрівників – це мешканці тимчасово окупованих територій.

Вони об'їжджають майже 900 кілометрів територією Росії. Десь 400 кілометрів – тимчасово окупованою територією Луганської області, а якщо їдуть з тимчасово окупованої території Донецької області – до 900 кілометрів. Костянтин Дрожаніков Прикордонник

Для порівняння, якби мешканці окупованої Луганщини перетинали лінію розмежування через КПВВ "Щастя" – це було б лише 50 кілометрів. Люди добре усвідомлюють, хто створив їм такі проблеми.

Мандрівники висловлюють незадоволення у бік окупантів, бо ті закрили свої КПВВ. Люди розуміють, що ми робимо все можливе, щоб вони в'їхали на територію України і виїхали з неї. Костянтин Дрожаніков Прикордонник

Мешканець Луганської області намагався провезти на територію України пістолет із набоями. Знахідку в бусі, що прямував до Харкова, виявив службовий пес.

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За словами керівниці пресслужби Луганського прикордонного загону Тетяни Летошко, документів на зброю в чоловіка не було. Він пояснив, що віз пістолета родичеві, а приховав свідомо. Зброю у порушника вилучили та притягнули його до адмінвідповідальності.

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Як виїхати з окупованих територій до України

Щоб проїхати через КПВВ на підконтрольну Україні територію, потрібно потрапити у спеціальні списки бойовиків. За словами мешканців окупованого регіону, зараз це майже нереально зробити.

Відвідування близьких, родичів за прізвищем чи по крові – не причина. Достатня причина – це смерть або хвороба, але поки дозвіл на це дадуть, родичів уже 100 разів похоронять та пом'януть,

– обурилася мешканка окупованого Донецька Ніна Василівна.

Причини для перетину лінії розмежування в людей різні – хтось їде на закупи, хтось – до родичів. Однак далеко не всі мають бажання повертатися назад.

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"У мене в житті було все – я відпрацювала, мала квартиру для сина та онуків. Ми заробили все своєю працею, а тепер не маємо нічого. Не знаю, коли повернутися туди, не хочу нічого, нехай усе пропаде", – додала Ніна Василівна.



Причина для перетину межі з окупованими територіями – смерть або хвороба родича / Фото "Української правди"

Такі слова переселенці говорять у відчаї, хоч все одно мріють повернутися в рідну домівку. Після завершення окупації.

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