Письмо из Луганска: как учителя стали "барыгами" на службе оккупантов

Война привнесла много совершенно новых граней в одну из самых древних профессий – учителя. В оккупированном Луганске они эволюционировали в настоящих "акул капитализма" и превратили процесс обучения в бизнес.

"Сейчас я бы никогда не стала учителем, – говорит мне подруга, – лучше бы я научилась что-то делать руками. Особенно это стало актуальным после 2014 года, когда нужно было искать средства к существованию".

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Здесь можно было бы поспорить, потому что как и в любом ремесле, есть удачливые специалисты, а есть невезучие. И можно занять вполне хлебное место учителя, которое даст заработать не только на хлеб, и не только самому учителю.

Во-первых, резко поменялся возрастной ценз учителя. Внезапно появилось очень много откровенно пожилых людей, кто уже был на пенсии, но вынужден был пойти снова работать, потому что обеспечивать семью мог только он.

Еще одна грань – дефицит кадров за счет выехавших педагогов с одной стороны, а с другой за счет непопулярности этой профессии среди молодежи. Среди родителей появилось понятие "Хороший учитель, учился еще в СССР". Еще один момент – оказалось, что выгодно работать школьным учителем тем, кто имеет иные источники дохода помимо заработной платы – пенсионерам.

Как прибавка к пенсии эта работа считается вполне нормальной. А если этих пенсий было две, можно говорить о том, что такой учитель может обеспечить безбедную жизнь не только себе, но и своим взрослым детям.

Но даже при таком вполне неплохом положении вещей, учитель поддерживает репутацию святого страдальца, который держится в школе по старой привычке и уйдет в любой момент.

Это оказалось очень выгодным спекулятивным ходом. Попробуйте-как вы сказать родителям своих учеников, что вы устали и будете уходить, и заинтересованные в вас родители найдут ресурсы уговорить вас остаться, чтобы не менять шило на мыло и не добавлять стрессов в и без того сложную жизнь детей. И мудрый учитель будет эту тактику продвигать не часто, но как раз тогда, когда бить на жалость родителей это будет особенно сильно – среди года, перед контрольными, перед выставлением итоговых оценок.

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Во-вторых, появилось множество источников дополнительного дохода, которые один учитель видит, а другой не замечает в упор. Это и репетиторство, и банальная домашка с детьми после уроков, и присмотр за детьми между школой и кружками, и повышение оценок в школьном аттестате.

Российская программа обучения, которую навязали оккупанты, как оказалось, пригодна далеко не для каждого ученика. Кто-то же вообще без претензий к жизни. Лишь бы получить школьный аттестат и дальше как-то определяться с рабочей профессией. Для таких и тройка за счастье.

Эту тройку учитель тоже может выгодно продать, напоминая каждый раз родителям, какой сложный у них ребенок.

Другой аспект – занятые родители. Те, кто не способен учить уроки со своим ребенком. Не имеет на это времени, сил, знаний, терпения. Для таких родителей открыт портал по 150 рублей в час в группы выполняющих домашние задания после уроков. Это группа одноклассников, но с претензией на крепкие родительские нервы. Дома такие дети живут как обычные дети – гуляют, смотрят телевизор, имеют свободное время. У них не испорчены выходные уроками и домашкой. Есть и индивидуальные занятия, но стоят они дороже – 350 рублей/час. Там учитель подтягивает отстающих или работает с теми, кто претендует по похвальный лист.

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В-третьих, в свете борьбы с коррупцией появился новый аспект протокольных поздравлений - не брать букетов с цветами от каждого ученика, а брать один букет от класса. Идея как замысел хорошая, но в реализации смешная – учитель берет теперь конвертами. А «календарных» праздников в году немало, и выходит, что такие тугие конверты от класса и от особого страждущих родителей совсем неплохо поддерживают между зарплатой и авансом бедного учителя.

Есть еще одна древняя традиция дарить подарок учителю по окончанию учебы. Это святое. Но раньше это было что-то символическое, а сейчас это большие суммы или крупные подарки.

В семье знакомых учитель попросила подарить ей хороший письменный стол. После одумалась: "Если я уволюсь, стол-то я с собой не заберу. Зачем мне в таком случае стол? Подарите мне хорошую посуду". И родители, чтобы не терзаться выбором, подарили ей деньги – классический подарок по нынешним временам.

Есть еще целый спектр платных услуг, такса на которые на родительское усмотрение. Учитель может завести домой или на кружок, может посадить на первую парту, может не ставить "энки", может не спрашивать у доски. Все это мелочи, которые требуют вознаграждения при правильном раскладе. У глупого учителя такие просьбы будут прокатывать бесплатно, а мудрый учитель начнет беседу с традиционного "Зачем мне это нужно?".

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Еще есть целый ряд тонкостей, которые приходят с опытом и годами. Новичок будет хвалить детей, а мудрый учитель – никогда. Зависимый родитель=благодарный родитель. И если систематически говорить о плохом поведении ребенка, его слабой успеваемости и шалостях, родитель в какой-то момент поймет, как тяжело работать именно с его ребенком и какие требуются ресурсы, чтобы как-то смягчить затяжной стресс от их шалопая. И здесь появляются индивидуальные подарки уже от каждого родителя. А в контексте непростого времени, подарком сейчас может быть что угодно – и баночка меда, и моющее, и медикаменты и продуктовые пакеты.

И еще одна интересная грань в работе учителя сейчас – профсоюзные преференции в виде оплаченной дороги в захваченный русскими Крым.

С собой можно брать внуков, две пенсии позволяют насобирать на отдых с внуками в Крыму в течение 10 дней. Человеку, имеющему только одну пенсию, будет чуть сложнее собрать на отпуск, но бонус в виде местных профилакториев и здравниц со скидками и Крыма по весьма льготной цене, играет не последнюю роль.

И вместе с тем, как и в любом деле, есть хорошие учителя и есть равнодушные. Есть те, кто отбывает время, совершенно не стремясь понравиться кому-то и много тех, кто просто работает ради стабильной заработной платы, которая, в отличие от многих профессий в "республике", имеет тенденцию к значительному росту в течение последнего года.