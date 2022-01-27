Жизнь оборвалась в 21 год: что известно о жертвах расстрела на "Южмаше"

В ночь на 27 января 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь на заводе "Южмаш". Погибшие – четверо военных и гражданская женщина. Среди убитых – сверстники стрелка.

Среди погибших во время стрельбы на "Южмаше" был старший солдат – 21-летний Леонид Черник. Также от автоматных пуль погиб и 21-летний младший сержант Александр Драган.

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О погибших ребятах – только хорошие отзывы

СМИ рассказали о 2 из 4 военных, жизни которых оборвались на "Южмаше". Леонид Черник был родом из Новой Каховки на Херсонщине и проходил срочную службу.

До того, как попасть в Нацгвардию, парень закончил профессионально-техническое училище. Его вспоминают, как простого и веселого парня.

И во время учебы, и после нее он постоянно работал в полях. Помогал своей семье, никогда не отказывал в помощи другим. У него остались мама, папа и младшая сестра,

– рассказали знакомые Леонида.

Младший сержант Драган в армии был по контракту

Александр Драган – родом из Березино Одесской области. Там сейчас и живут родители погибшего нацгвардейца. Семья у парня – простая: мать – повар в детсаду, а отец работает в селе. У погибшего есть две старшие сестры, одна из которых тоже военнослужащая.

Саша рос спокойным парнем. Как все мальчишки, играл в футбол, бегали здесь, но никаких дурных поступков за ним не было замечено,

– сказала одна из местных жительниц.

Односельчане вспоминают, что парень учился на автослесаря, впоследствии окончил морское училище. В армию Александр пошел служить по контракту, парень очень любил спорт.



Младший сержант Александр Драган / Фото из инстаграма Александра Драгана

Также во время стрельбы в Днепре погибли:

старший лейтенант Александр Буганов (Нацгвардия);

старший солдат Артем Левковский (Нацгвардия);

Вера Лебединец (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана).

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

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Что известно о стрельбе на "Южмаше" в Днепре: коротко

Ночью 27 января срочник Артем Рябчук открыл огонь по нацгвардейцам, которые должны были нести стражу на заводе "Южмаш".

Погибли 4 военных и гражданская.

Еще 5 получили ранения.

Рябчук вместе с оружием покинул завод.

О вооруженном военном сообщили в полицию. Нацгвардейца задержали патрульные полицейские.

Рябчуку предъявили подозрение сразу по трем статьям.

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