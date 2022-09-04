Апокалипсис и ад: Мариуполь стал городом с голодными бунтами

В Мариуполе случился первый настоящий голодный бунт. Оставшиеся в разрушенном городе люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь от Красного Креста, но у тех не хватило пайков.

Ужас, ставший реальностью

Поднялось насилие, толпа пыталась блокировать сотрудников, которые раздавали продукты, и не дать им уехать.

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русской гуманитарки, как видим, нет. Мариупольцы вынуждены брать продукты у Красного Креста, но там их не хватает.

Жители Мариуполя устроили голодный бунт: видео

Просто апокалипсис. Кто мог представить только год назад, что в Мариуполе это возможно? Успешный украинский город с приходом российских нацистов превратился в зону бедствия с голодающими людьми. Ад.

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"Освобождение" по-русски

А так теперь живут в "освобожденном" Мариуполе. Спасибо, россия! Уже очевидно, что и зимовать людям придется в этих развалинах. Никто их уже никуда не расселит. Как мариупольцы будут выживать в морозы – не представляю. Видимо, десятки людей просто замерзнут и умрут.

Руины, оставшиеся на месте уютных домов мариупольцев: видео

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