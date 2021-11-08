Письмо из Луганска: как устроено дистанционное обучение в условиях оккупации

В октябре учебные заведения в оккупированном Луганске были отправлены на кто на "удаленку", а кто на досрочные каникулы из-за вспышки пандемии COVID-19. Как люди выживают в таких тяжелых условиях - читайте в новом блоге Ольги Черненко.

Начало октября 2021 года ближе к ночи ознаменовалось новостью о том, что заседанием Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) объявлены досрочные осенние каникулы для школьников, все остальные учащиеся и студенты переведены на дистанционное обучение.

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Как это часто бывает, до официального объявления новости во всех социальных сетях и родительских чатах уже сбросили результат заседания ЧСПК и начались дебаты о том, что будет работать, а что нет. Спустя еще пару часов совсем к ночи ЧСПК уточнила, какие организации попадают под ограничения – буквально все: школы общеобразовательные, музыкальные и художественные, спортивные секции и детско-юношеские спортивные школы. Училища и вузы переходят на дистанционную форму обучения.

Кроме этого были закрыты детские игровые комнаты, цирк, театры, филармонии и библиотеки. Кафе могли работать только на вынос.

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Для многих предпринимателей это стало очередным ударом. Но в отличие от России, если есть ограничения, есть и масса обходных вариантов работы. Частные спортивные секции продолжили работать с запертыми дверями, школьные учителя внедрили платную образовательную услугу занятий на дому с группами школьников, чтобы дети не теряли навыков, а музыкальные школы продолжили работать, только тайно.

Если кто-то работал для своего кармана, то в случае музыкальных школ это тот исключительный случай, когда на длительных каникулах дети теряют навыки, которые вернуть будет после очень сложно. И кроме этого в большинстве своем педагоги представляют ту возрастную категорию, когда они начинали работать не столько за деньги, сколько за идею и на результат. Поэтому в зависимости от ответственности педагога, занятия предлагали и у них на дому, и по вечерам и выходным в музыкальной школе. Речь идет о занятиях специальностью, групповые занятия были либо отменены, либо вынесены на дистанционную форму обучения.

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Такая форма работы не стала новость. Примерно такой же формат учебные заведения проходили в апреле 2020 года, когда были затяжные весенние каникулы в связи с первыми случаями COVID-19 в "республике".

Тот опыт показал, насколько не готова система образования к дистанционной форме работы. Этот был полнейший контраст с тем, что показывали в российских новостях.

Если там все поголовно учителя имели доступ к интернету, умели им пользоваться и легко могли организовывать видеоконференции. То по факту в «республике» оказалось, что на педагогов не хватает индивидуальных рабочих мест, оборудованных компьютерами, многие учителя в силу глубоко преклонного возраста не могут и не хотят чему-то учиться и осваивать новые технологии работы. И эти вопросы били рикошетом не по школе или учителям, а именно по ученикам, которые приспосабливались вместе с учителями к новой системе. Так, очень часто вместо уроков по интернету учитель писал задания от руки, а дети их выполняли дома, в обозначенное время родители несли тетради с домашних заданием либо под черный ход школы, либо передавали их в открытые окна школы.

Так было проще всем. Родителям не нужно было ничего фотографировать, учителям не нужно было ничего пояснять. Возмущения гасли – дети боялись плохих оценок и гнева учителя. Если ребенок чего-то не понимал, это ложилось на плечи родителей, которые выступали дома в роли учителей. И именно в то время появилась эта схема нанимать учителя на дом индивидуально и к группам учеников. Учитель приходил и проводил полноценные уроки, все оставались довольны. Дети понимали материал, родители не нервничали, учителя получали приличную прибавку к заработной плате. Это было своего рода ответом на требования дистанционной формы обучения.

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Для студентов все тоже было не просто. Явка на занятия и так не была сильным местом системы обучения семи последних лет. С нововведениями студент просто терялся – устраивался работать, уезжал и полностью терял связь с учебным заведением до сессии. И даже с требованиями к дистанционной системе многие учебные заведения тайно принимали экзамены очно, требуя явку студентов.

Еще одной новой услугой стал платный присмотр за детьми. Детей начальной школы нужно было с кем-то оставлять дома, но детские комнаты не работают, школа и продленка тоже. И здесь появляется такая услуга как платные бабушки, которые посидят с ребенком пару часов, могут с ним чуть позаниматься, но, скорее, просто присматривают за ребенком.

Кстати, во всех этих случаях частных уроков на дому, репетиторства и тренировок никакой масочный режим не соблюдается.

Если говорить о корпоративах и аниматорах, возродилась такая услуга, как аренда частных домов, куда можно заказать еду и где можно весело провести время. Также и с аниматорами и услугами детских комнат – за запертыми дверями и с выездами на дом все существует. И еще общее впечатление, что каждое ограничение бьет по тем, кто его выполняет неукоснительно, а для нечистых на руку находятся механизмы обходить запреты и санкции и продолжать работать без вывесок.