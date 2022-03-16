Жизнь продолжается: с начала войны в Украине поженились более 10 тысяч пар

В Украине продолжается 21-ый день войны. За это время узаконить свои отношения решили 10 683 влюбленных пар.

Даже в такое сложное время украинцы не падают духом. Они продолжают любить, строить планы и рожать детей.

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Наши работники продолжают работать для вас даже в условиях войны! Сила – в каждом из нас,

– говорится в сообщении Министерства юстиции.

Также в течение 24 февраля – 15 марта в Украине родились 10 767 младенцев.

Даже во время войны украинцы продолжают жениться / Фото Министерства юстиции

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