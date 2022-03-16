Навіть у такий складний час українців не падають духом. Вони продовжують кохати, будувати плани та народжувати дітей.

Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Наші працівники продовжують працювати для вас навіть в умовах війни! Сила – в кожному з нас,

– мовиться у повідомленні Міністерства юстиції.

Також впродовж 24 лютого – 15 березня в Україні народилися 10 767 немовлят.



Навіть під час війни українці продовжують одружуватися / Фото Міністерства юстиції

Це може вас зацікавити – США зроблять все, щоб Україна не програла: відео