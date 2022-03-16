Навіть у такий складний час українців не падають духом. Вони продовжують кохати, будувати плани та народжувати дітей.
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Наші працівники продовжують працювати для вас навіть в умовах війни! Сила – в кожному з нас,
– мовиться у повідомленні Міністерства юстиції.
Також впродовж 24 лютого – 15 березня в Україні народилися 10 767 немовлят.
Навіть під час війни українці продовжують одружуватися / Фото Міністерства юстиції
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