Жизни украинцев точно преобладают над жизнью Медведчука, – Вениславский о вероятности обмена

Служба безопасности Украины поймала Виктора Медведчука. Если удастся его использовать в качестве обменного фонда, то из плена заберут украинцев, удерживаемых россиянами.

Об этом в эфире 24 канала сказал депутат и член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он отметил, что кейс Медведчука очень показателен для коллаборантов.

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"Их состояние и связи не избавят от уголовного наказания. Этот пример господина Медведчука интересен для меня как для юриста, потому что действует принцип неотвратимости наказания за криминально-уголовные деяния. То есть, Медведчук был подозреваемым, нарушил решение суда", – сказал Вениславский.

Жизни украинцев важнее

По словам депутата, судьбу Медведчука могут решать в юридической плоскости. Однако, если его используют в качестве обменного фонда, это будет политическим решением.

Я соотношу ценность личности Медведчука и ценность жизни наших людей, которые находятся в заложниках у террористов. Если удастся спасти жизнь, то это точно перевесит,

– подчеркнул Вениславский.

Депутат о Медведчуке: смотрите видео