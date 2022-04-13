Жизни украинцев точно преобладают над жизнью Медведчука, – Вениславский о вероятности обмена
Служба безопасности Украины поймала Виктора Медведчука. Если удастся его использовать в качестве обменного фонда, то из плена заберут украинцев, удерживаемых россиянами.
Об этом в эфире 24 канала сказал депутат и член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он отметил, что кейс Медведчука очень показателен для коллаборантов.
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"Их состояние и связи не избавят от уголовного наказания. Этот пример господина Медведчука интересен для меня как для юриста, потому что действует принцип неотвратимости наказания за криминально-уголовные деяния. То есть, Медведчук был подозреваемым, нарушил решение суда", – сказал Вениславский.
Жизни украинцев важнее
По словам депутата, судьбу Медведчука могут решать в юридической плоскости. Однако, если его используют в качестве обменного фонда, это будет политическим решением.
Я соотношу ценность личности Медведчука и ценность жизни наших людей, которые находятся в заложниках у террористов. Если удастся спасти жизнь, то это точно перевесит,
– подчеркнул Вениславский.
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