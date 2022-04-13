Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат та член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він зазначив, що кейс Медведчука є дуже показовим для колаборантів.

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"Їхні статки й зв'язки не позбавлять від кримінального покарання. Цей приклад пана Медведчука є цікавим для мене як для юриста, бо діє принцип невідворотності покарання за кримінально-карні діяння. Тобто Медведчук був підозрюваним, порушив рішення суду", – сказав Веніславський.

Життя українців важливіші

За словами депутата, долю Медведчука можуть вирішувати у юридичній площині. Проте коли його використають як обмінний фонд, то це буде політичним рішенням.

Я співвідношу цінність особистості Медведчука й цінність життя наших людей, які перебувають у заручниках в терористів. Якщо вдасться врятувати життя, то це точно переважить,

– наголосив Веніславський.

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