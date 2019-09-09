Жизнь после плена: родственники рассказали о планах освобожденных пленников Кремля

В Украину 7 сентября вернулись пленные моряки и заключенные Кремля. Восемь освобожденных из русского плена украинцев сейчас находятся на стационарном лечении в "Феофании", а моряки – в военном госпитале.

Отец освобожденного политического пленника Андрея Эйдера с гордостью показал 24 каналу новенький байк. Когда-то сын пообещал купить ему такой и сдержал обещание.

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"Это подарок, малый мне подарил, когда был в плену еще", – рассказал Дмитрий Эйдер.



Отец Эйдера на новом байке

Именно на нем Дмитрий с женой Евгенией и приехали из Карпат в Киев. Здесь их приютили в военном госпитале, где сын проходит обследование. Пообщаться с Андреем не удалось, а вот родители рассказали о нем много интересного. Мол, накануне освобождения случались мистические вещи.

Ни с того, ни с сего начал звонить будильник на часах, которые Дима купил Андрею на день рождения. Его никто не трогал 9 месяцев,

– вспомнила мать Андрея Эйдера Евгения.

Дмитрий Эйдер узнал, что сын попал в плен, когда впервые примерил эти часы.

"Я отдал Андрею часы. Он нацепил их на руку, говорю: может, выбрось? Такое получилось, а он: нет! Пусть будут у меня", – рассказал Дмитрий.



Родители Андрея Эйдера

Андрея освободили из плена только в субботу, 7 сентября, а он уже сделал предложение своей девушке Марине. Прямо в военном госпитале, где находится на обследовании.



Андрей Эйдер на встрече в "Борисполе"

Он подписал контракт, он служит, он дальше планирует учиться. Мы живем в Карпатах, Андрей собирается жить в Одессе с Мариной,

– отметила мама Евгения.

В плену, говорят родители, их сын подрос и похудел. До сих пор жалуется на боль в колене, ведь во время захвата судов в Керченском проливе моряка ранили. Тогда пострадали бедро, колено и рука.

Пытается оправиться от плена и еще один из самых молодых пленников Кремля – ​​Павел Гриб, хотя и уверял журналистов в аэропорту, что все хорошо. Сейчас Павла Гриба, как и остальных освобожденных политических заключенных, лечат в "Феофании".



Павел Гриб

Его отец Игорь, который занимается судьбой украинцев, лишенных свободы в профильном министерстве.

Радуюсь здоровью Павла, я думал, что будет на много хуже. Даже по внешнему виду, как я его увидел. То, что я в прошлом году видел и сейчас – это небо и земля,

– отметил Игорь Гриб.

Украинца Павла Гриба задержали в Беларуси в августе 2017 года и перевезли в Россию. Из-за редкой болезни Павел нуждался в постоянной медицинской помощи, которую в СИЗО длительное время не получал. Поэтому сейчас, на Родине, у него один приоритет – здоровье.

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Такие же планы и у Олега Сенцова. Украинскому режиссеру и еще одному освобожденному политическому заключенному Александру Кольченко в столице уже предоставили временное жилье. Ведь возвращаться на родину, в Крым, им опасно. Чтобы увидеться с ними, родственники приехали из Крыма в Киев.



Олег Сенцов обнимается с дочерью Алиной в "Борисполе" / Фото 24 канал, Ростислава Лабенского

Счастье – вот такое счастье, оно такое неожиданное какое-то. Все ждали, что это не он, что его не взяли в этот список, было страшно. А потом, когда увидели самолет, – это было нечто. Мы с Владиком едва с ума не сошли, прыгали. Очень хорошо, спасибо за все,

– сказала мама Олега Сенцова Людмила.

Олега Сенцова и Александра Кольченко арестовали в Симферополе еще весной 2014 года. Российский суд признал их виновными в подготовке терактов. И приговорил Сенцова к 20, а Кольченко – до 10 лет лишения свободы.

Сейчас все 35 пленников, освобожденных из плена Кремля – ​​на обследовании.

"Я прошел почти все обследования. Все нормально, все лечится", – подчеркнул Владимир Балух.



Владимир Балух

Справка: Балух был крымским фермером и общественным активистом. После аннексии Крыма мужчина отказался от российского гражданства. А зимой 2013 года вывесил флаг Украины на своем доме, еще и прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".



В конце 2016 года Балуха задержала ФСБ России. Там заявили, что якобы на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. За это Балуха приговорили в Крыму к 5 годам тюрьмы.



Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.

"Да все в порядке со здоровьем, больше всего досталось не мне, а Станиславу Клиху. Я горд, что являюсь украинцем", – отметил освобожденный политзаключенный Николай Карпюк.



Николай Карпюк

Николая Карпюка вместе со Станиславом Клихом осудили в России в 2016 году до 22,5 и 20 лет соответственно. Обвинили их в убийствах россиян в Чечне в 90-х. И Клих, и Карпюк в суде заявили, что показания у них выбивали под пытками и угрозами расправы над семьей. И свою вину не признали.

Но лечить, говорят медики, придется не только тело, но и душу

Мы не можем сейчас говорить о диагнозах, согласно действующему законодательству. Очень важным в данный момент нашего лечения является психологическое лечение,

– заявил главный врач клинической больницы "Феофания" Игорь Семенов.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных?

7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35".



Самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных. Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых возбуждены уголовные дела в Украине.



В Украину вернулись пленники Кремля / инфографика 24 канала



В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала