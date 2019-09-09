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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Жизнь после плена: родственники рассказали о планах освобожденных пленников Кремля

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      В Украину 7 сентября вернулись пленные моряки и заключенные Кремля. Восемь освобожденных из русского плена украинцев сейчас находятся на стационарном лечении в "Феофании", а моряки – в военном госпитале.

      Отец освобожденного политического пленника Андрея Эйдера с гордостью показал 24 каналу новенький байк. Когда-то сын пообещал купить ему такой и сдержал обещание.

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      "Это подарок, малый мне подарил, когда был в плену еще", – рассказал Дмитрий Эйдер.

      ейдар звільнення полонених
      Отец Эйдера на новом байке

      Именно на нем Дмитрий с женой Евгенией и приехали из Карпат в Киев. Здесь их приютили в военном госпитале, где сын проходит обследование. Пообщаться с Андреем не удалось, а вот родители рассказали о нем много интересного. Мол, накануне освобождения случались мистические вещи.

      Ни с того, ни с сего начал звонить будильник на часах, которые Дима купил Андрею на день рождения. Его никто не трогал 9 месяцев,
      – вспомнила мать Андрея Эйдера Евгения.

      Дмитрий Эйдер узнал, что сын попал в плен, когда впервые примерил эти часы.

      "Я отдал Андрею часы. Он нацепил их на руку, говорю: может, выбрось? Такое получилось, а он: нет! Пусть будут у меня", – рассказал Дмитрий.

      андрій ейдар звільнення з полону
      Родители Андрея Эйдера

      Андрея освободили из плена только в субботу, 7 сентября, а он уже сделал предложение своей девушке Марине. Прямо в военном госпитале, где находится на обследовании.

      андрій ейдар звільнення полонених
      Андрей Эйдер на встрече в "Борисполе"

      Он подписал контракт, он служит, он дальше планирует учиться. Мы живем в Карпатах, Андрей собирается жить в Одессе с Мариной,
      – отметила мама Евгения.

      В плену, говорят родители, их сын подрос и похудел. До сих пор жалуется на боль в колене, ведь во время захвата судов в Керченском проливе моряка ранили. Тогда пострадали бедро, колено и рука.

      Пытается оправиться от плена и еще один из самых молодых пленников Кремля – ​​Павел Гриб, хотя и уверял журналистов в аэропорту, что все хорошо. Сейчас Павла Гриба, как и остальных освобожденных политических заключенных, лечат в "Феофании".

      павло гриб
      Павел Гриб

      Его отец Игорь, который занимается судьбой украинцев, лишенных свободы в профильном министерстве.

      Радуюсь здоровью Павла, я думал, что будет на много хуже. Даже по внешнему виду, как я его увидел. То, что я в прошлом году видел и сейчас – это небо и земля,
      – отметил Игорь Гриб.

      Украинца Павла Гриба задержали в Беларуси в августе 2017 года и перевезли в Россию. Из-за редкой болезни Павел нуждался в постоянной медицинской помощи, которую в СИЗО длительное время не получал. Поэтому сейчас, на Родине, у него один приоритет – здоровье.

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      Такие же планы и у Олега Сенцова. Украинскому режиссеру и еще одному освобожденному политическому заключенному Александру Кольченко в столице уже предоставили временное жилье. Ведь возвращаться на родину, в Крым, им опасно. Чтобы увидеться с ними, родственники приехали из Крыма в Киев.

      сенцов полонені
      Олег Сенцов обнимается с дочерью Алиной в "Борисполе" / Фото 24 канал, Ростислава Лабенского

      Счастье – вот такое счастье, оно такое неожиданное какое-то. Все ждали, что это не он, что его не взяли в этот список, было страшно. А потом, когда увидели самолет, – это было нечто. Мы с Владиком едва с ума не сошли, прыгали. Очень хорошо, спасибо за все,
      – сказала мама Олега Сенцова Людмила.

      Олега Сенцова и Александра Кольченко арестовали в Симферополе еще весной 2014 года. Российский суд признал их виновными в подготовке терактов. И приговорил Сенцова к 20, а Кольченко – до 10 лет лишения свободы.

      Сейчас все 35 пленников, освобожденных из плена Кремля – ​​на обследовании.

      "Я прошел почти все обследования. Все нормально, все лечится", – подчеркнул Владимир Балух.

      володимир Балух
      Владимир Балух

      Справка: Балух был крымским фермером и общественным активистом. После аннексии Крыма мужчина отказался от российского гражданства. А зимой 2013 года вывесил флаг Украины на своем доме, еще и прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".

      В конце 2016 года Балуха задержала ФСБ России. Там заявили, что якобы на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. За это Балуха приговорили в Крыму к 5 годам тюрьмы.

      Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.

      "Да все в порядке со здоровьем, больше всего досталось не мне, а Станиславу Клиху. Я горд, что являюсь украинцем", – отметил освобожденный политзаключенный Николай Карпюк.

      карпюк сенцов звільнення бранців
      Николай Карпюк

      Николая Карпюка вместе со Станиславом Клихом осудили в России в 2016 году до 22,5 и 20 лет соответственно. Обвинили их в убийствах россиян в Чечне в 90-х. И Клих, и Карпюк в суде заявили, что показания у них выбивали под пытками и угрозами расправы над семьей. И свою вину не признали.

      Но лечить, говорят медики, придется не только тело, но и душу

      Мы не можем сейчас говорить о диагнозах, согласно действующему законодательству. Очень важным в данный момент нашего лечения является психологическое лечение,
      – заявил главный врач клинической больницы "Феофания" Игорь Семенов.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных?
      7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35".

      Самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных. Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых возбуждены уголовные дела в Украине.

      поверення бранців сенцов
      В Украину вернулись пленники Кремля / инфографика 24 канала

      моряки банці кремля сенцов балух клих
      В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Сенцов завел страницу в фейсбук и пожаловался на фейковый твиттер: фотодоказательство
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      Автор: Марина Молька
      Теги: Обмен пленными Новости Украины Украинцы в плену РФ Владимир Балух Олег Сенцов
      Источник: 24 канал
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