Життя після полону: родичі розповіли про плани звільнених бранців Кремля

В Україну 7 вересня повернулися полонені моряки і в'язні Кремля. Вісім звільнених з російського полону українців зараз перебувають на стаціонарному лікуванні у "Феофанії", а моряки – у військовому госпіталі.

Батько звільненого політичного бранця Андрія Ейдера з гордістю показав 24 каналу новенький байк. Колись син пообіцяв купити йому такий і стримав обіцянку.

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"Це подарунок, малий мені подарував, коли був у полоні ще", – розповів Дмитро Ейдар.



Батько Ейдара на новому байку

Саме на ньому Дмитро з дружиною Євгенією і приїхали з Карпат до Києва. Тут їх прихистили у військовому госпіталі, де син проходить обстеження. Поспілкуватися з Андрієм не вдалося, а от батьки розповіли про нього багато цікавого. Мовляв, напередодні звільнення траплялися містичні речі.

Ні з того, ні з сього почав дзвонити будильник на годиннику, який Діма купив Андрію на день народження. Його ніхто не чіпав 9 місяців,

– згадала мати Андрія Ейдера Євгенія.

Дмитро Ейдер дізнався, що син потрапив у полон, коли вперше приміряв цього годинника.

"Я віддав Андрію годинника. Він начепив його на руку, кажу: може викинь? Таке вийшло, а він: ні! Хай буде у мене", – розповів Дмитро.



Батьки Андрія Ейдара

Андрія звільнили з полону лише у суботу, 7 вересня, а він вже зробив пропозицію своїй дівчині Марині. Прямо у військовому госпіталі, де перебуває на обстеженні.



Андрій Ейдар на зустрічі в "Борисполі"

Він підписав контракт, він служить, він далі планує вчитися. Ми живемо в Карпатах, Андрій збирається жити в Одесі з Мариною,

– зазначила мама Євгенія.

У полоні, кажуть батьки, їхній син підріс і схуд. Досі скаржиться на біль у коліні, адже під час захоплення суден у Керченській протоці моряка поранили. Тоді постраждали стегно, коліно та рука.

Намагається оговтатися від полону і ще один із наймолодших бранців Кремля – Павло Гриб, хоча і запевняв журналістів в аеропорту, що все добре. Нині Павла Гриба, як і решту звільнених політичних в'язнів лікують у "Феофанії".



Павло Гриб

Його батько Ігор, який опікується долею українців, позбавлених свободи у профільному міністерстві.

Радує здоров'ю Павла, я думав, що буде на багато гірше. Навіть по зовнішньому вигляду, як я його побачив. Те, що я у минулому році бачив і зараз – це небо і земля,

– наголосив Ігор Гриб.

Українеця Павла Гриба затримали у Білорусі у серпні 2017 перевезли до Росії. Через рідкісну хворобу Павло потребував постійної медичної допомоги, яку у СІЗО тривалий час не отримував. Тож нині, на Батьківщині, у нього один пріоритет – здоров'я.

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Такі ж плани і у Олега Сенцова. Українському режисеру та ще одному звільненому політичному в'язню Олександру Кольченку у столиці вже надали тимчасове житло. Адже повертатися на батьківщину, у Крим, їм небезпечно. Аби побачитися із ними родичі приїхали із Криму до Києва.



Олег Сенцов обіймається з донькою Аліною в "Борисполі" / Фото 24 канал, Ростислава Лабенського

Щастя – ось таке щастя, воно таке несподіване якесь. Всі чекали, що це не він, що його не взяли у цей список, було страшно. А потім, коли побачили літак, – це було щось. Ми з Владіком ледь із розуму не зійшли, стрибали. Дуже добре, дякую за все,

– сказала мама Олега Сенцова Людмила.

Олега Сенцова та Олександра Кольченка заарештували у Сімферополі ще навесні 2014 року. Російський суд визнав їх винними у підготовці терактів. І засудив Сенцова до 20, а Кольченка – до 10 років позбавлення волі.

Нині усі 35 бранців, звільнених з полону Кремля – на обстеженні.

"Я пройшов майже всі обстеження. Все нормально, все лікується", – наголосив Володимир Балух.



Володимир Балух

Довідка: Балух був кримським фермером та громадським активістом. Після анексії Криму чоловік відмовився від російського громадянства. А взимку 2013 року вивісив прапор України на своєму будинку ще й прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".



Наприкінці 2016 року Балуха затримали ФСБ Росії. Там заявили, що начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. За це Балуха засудили у Криму до 5 років в’язниці.



Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.

"Та все гаразд зі здоров'ям, найбільш дісталося не мені, а Станіславу Клиху. Я гордий, що є українцем", – зазначив звільнений політв'язень Микола Карпюк.



Микола Карпюк

Миколу Карпюка разом зі Станіславом Клихом засудили в Росії у 2016 році до 22,5 і 20 років відповідно. Звинуватили їх у вбивствах росіян у Чечні в 90-х. І Клих, і Карпюк у суді заявили, що свідчення в них вибивали під тортурами й погрозами розправи над родиною. І свою провину не визнали.

Та лікувати, кажуть медики, доведеться не лише тіло, а й душу

Ми не можем зараз говорити про діагнози, згідно чинного законодавства. Дуже важливим в даний момент нашого лікування є психологічне лікування,

– заявив головний лікар клінічної лікарні "Феофанія" Ігор Семенів.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35".



Літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів. Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.



В Україну повернулися бранці Кремля / інфографіка 24 каналу



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу