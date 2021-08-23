Жлобиная украинская е***ория, – киевлянка оскандалилась заявлением о военном параде

Киевская мастер керамики с никнеймом @_reamor в инстаграме попала в скандал. Она бранно высказалась о военном параде ко Дню Независимости.

Свое отношение к этому мероприятию девушка описала в инстаграм-Сторис. Свое "возмущение" она проиллюстрировала фотографией с военной авиатехникой в ​​небе над столицей.

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Подробности о новом скандале

С нетерпением жду, когда закончится эта жлобиная украинская е***ория "с дешевой жалкой техникой и орущими нахальными "мусорами",

– цинично написала девушка.

Судя по тому, что о себе @_reamor написала в инстаграме, зовут ее Нина и она киевлянка. На ее страницу подписался 2 531 человек. Впрочем, о блогерше известно немного, ведь девушка ограничила доступ к своей странице – ее аккаунт является приватным. Более того, телеграм-канала, ссылку на который она прикрепила в описании, больше не существует. В то же время неизвестно, удалила она его раньше или уже после скандала.

Девушка с 2017 года занимается изготовлением керамики и даже имеет свой собственный онлайн-маганзин Reamor Ceramics. На его странице она публикует фото предметов интерьера, которые создает – вазы, подсвечники, подставки и тому подобное.

Киевская художница оскандалилась / Коллаж 24 канала

Другая блогерша назвала репетиции парада бредом

Накануне другая украинская блогерша и киевлянка Анна Бондаренко опубликовала в инстаграме провокационную сторис. Она назвала репетицию военного парада ко Дню Независимости бредом.

Все потому, что девушке не понравилось то, что в Киеве перекрыли улицы: она попала в пробку. После того, как такие "искренние признания" спровоцировали негативную реакцию пользователей соцсети, девушка закрыла свой аккаунт.