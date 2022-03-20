В Жмеринке депутат силой удерживал в квартире 33-летнюю женщину и издевался над ней
Источник:телеграм-канал полиции Винницкой области
Правоохранители Винницкой области задержали местного депутата, а также его товарища. Они вдвоем силой удерживали в квартире 33-летнюю женщину и издевались над ней.
Как сообщают в ведомстве, правоохранителям пришлось выломать дверь, чтобы спасти женщину.
Читайте также В Одесской области предатель передавал оккупантам информацию о военных объектах Украины
Напились и удерживали в заложниках женщину
Известно, что 41-летний задержанный – действующий депутат городского совета. Квартира, в которой и удерживалась женщина, принадлежит ему. Сообщником депутата был его 34-летний знакомый.
Правоохранители добавляют, что во время совершения преступления оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в крови народного избранника составил почти 2 промилле.
Задержанным мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас им должны объявить подозрение и избрать меры пресечения.
Это интересно – Враг меняет тактику: как прошла ночь на 20 марта – смотрите видео: