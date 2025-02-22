Сообщает 24 Канал со ссылкой на France 24.

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Почему Барделла отменил свое выступление в Вашингтоне

Барделла объяснил, что его выступление на Конференции консервативных политических действий (CPAC) 20 февраля должно было быть о связях между Францией и США, а также рост популярности "патриотических партий" на выборах.

Однако он отменил свое выступление, когда узнал, что во время его отсутствия в зале "один из спикеров позволил себе в качестве провокации показать жест со ссылкой на нацистскую идеологию".

Окружение Барделла объяснило Agence France Presse (AFP), что речь шла о жесте экс-советника Трампа Стива Бэннона.

Ожидается, что CPAC, который проходит в Вашингтоне с 19 по 22 февраля, соберет около 10 тысяч участников.

Что предшествовало

20 февраля на Конференции консервативных политических действий Стив Бэннон, бывший главный стратег Белого дома и старший советник Дональда Трампа во время его первой каденции, продемонстрировал жест, что напоминающий "нацистское приветствие".

Этот жест он сделал после того, как призвал слушателей "бороться, бороться, бороться", повторив слова Трампа, которые тот сказал после покушения на себя в июле 2024 года.