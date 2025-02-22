Повідомляє 24 Канал з посиланням на France 24.

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Чому Барделла скасував свій виступ у Вашингтоні

Барделла пояснив, що його виступ на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) 20 лютого мав бути про зв’язки між Францією та США, а також зростання популярності "патріотичних партій" на виборах.

Однак він скасував свій виступ, коли дізнався, що під час його відсутності в залі "один зі спікерів дозволив собі як провокацію показати жест із посиланням на нацистську ідеологію".

Оточення Барделла пояснило Agence France Presse (AFP), що йшлося про жест ексрадника Трампа Стіва Беннона.

Очікуєтьмя, що CPAC, який проходить у Вашингтоні з 19 по 22 лютого, збере близько 10 тисяч учасників.

Що передувало

20 лютого на Конференції консервативних політичних дій Стів Беннон, колишній головний стратег Білого дому та старший радник Дональда Трампа під час його першої каденції, продемонстрував жест, що нагадує "нацистське вітання".

Цей жест він зробив після того, як закликав слухачів "боротися, боротися, боротися", повторивши слова Трампа, які той сказав після замаху на себе в липні 2024 року.