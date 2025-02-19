Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. У середу, 19 лютого, речниця французького уряду Софі Прима розповіла про "різноманітні, суперечливі й часто незрозумілі коментарі" американського лідера.

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Франція не розуміє Трампа

За словами представниці відомства, Франція не розуміє, чому президент США припустив вину Володимира Зеленського в російському вторгненні.

Ми не дуже добре розуміємо логіку,

– сказала Прімас.

Reuters нагадує, що Україна та її європейські союзники були приголомшені рішенням Вашингтона і Москви провести мирні переговори в Саудівській Аравії цього тижня. Україна заявила, що не погодиться на угоду, нав'язану їй без її згоди, а європейські лідери підтримали цю позицію.

До слова, політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу зазначив, що своїми заявами й погрозами президент США тисне на Європу, руйнуючи її комфорт і стабільність. "Раніше Європа боялася Путіна, а тепер – Трампа. Страх перед Путіним викликав заціпеніння, тоді як страх перед Трампом став рушійною силою", – каже політолог.