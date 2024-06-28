Кандидат в премьеры Франции пообещал не дать российскому империализму поглотить Украину

Лидер одной из французских партий, участвующих в парламентских выборах, высказался относительно Украины. Он объяснил свою позицию относительно поддержки нашего государства в войне.

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла сказал, что в случае победы его политической силы к власти на парламентских выборах не позволит России "поглотить Украину". Он также назвал наше государство союзным.

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Позиция осталась неизменной

Барделла отметил, что его позиция относительно полномасштабной войны в Украине очень проста.

Она никогда не менялась. Она заключается в том, чтобы поддержать Украину и избежать эскалации с Россией, которая, напомню вам, является ядерной державой, – заявил он.

В то же время он считает нужным отказаться от идеи отправки французских инструкторов в Украину. Ранее эту идею высказывал действующий президент Франции Эмануэль Макрон.

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что в случае своей победы, она запретит отправлять французские войска в Украину. Она также предполагает, что ее партия будет иметь абсолютное большинство в парламенте.