Европейский разведцентр подтвердил размещение нескольких тысяч солдат КНДР в России, – Боррель

Европейский разведывательный центр подтвердил присутствие на территории России солдат из Северной Кореи. Сейчас в стране-агрессоре может находиться несколько тысяч северокорейских военных.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, обнародованном на сайте Европейской службы внешних дел. Ранее подобные данные относительно тысяч солдат КНДР в России также приводили СМИ.

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Что сказал Боррель относительно тысяч солдат КНДР в России

Боррель отметил, что недавние сообщения о присутствии войск КНДР в России для поддержки российской преступной войны подтвердил ему Европейский разведывательный центр.

КНДР предоставляла оружие и боеприпасы для России в поддержку ее агрессивной войны против Украины. Присутствие нескольких тысяч войск, взаимодействующих с российскими военными силами, является грубым нарушением Устава ООН и многочисленных резолюций Совета безопасности ООН,

– сказал он.

Главный дипломат ЕС также подчеркнул, что односторонние и враждебные действия КНДР имеют серьезные последствия для европейской и глобальной безопасности и мира.

"КНДР должна остановить оказание поддержки российским военным усилиям. Продолжение военной помощи из Северной Кореи для российской агрессивной войны против Украины встретит надлежащий ответ. Евросоюз координирует действия в этом деле с международными партнерами", – сказал Жозеп Боррель.

Боррель также отметил, что на этой неделе отправляется с дипломатической миссией в Японию и Республику Корея. Во время визитов он встретится с министрами иностранных дел в рамках первого Стратегического диалога ЕС с обеими странами.

Высокий представитель ЕС подчеркнул преданность блока в отношении его партнеров в Японии и Южной Корее, отметив, что последние события с солдатами КНДР в России подчеркивают взаимосвязанность безопасности между Европой и Индо-Тихоокеанским регионом.

Ожидается, что эти важные дискуссии будут играть важную роль в подготовке к предстоящему заседанию Совета министров ЕС по иностранным делам, запланированное на 18 ноября.