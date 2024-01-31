52% от обещанного миллиона: Боррель рассказал, сколько боеприпасов Украина уже получила от ЕС

Евросоюз уже передал 330 тысяч боеприпасов в Украину. В течение марта Украина получит еще 200 тысяч снарядов.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и обороны Жозеп Боррель, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Обратите внимание Интенсивность боевых действий растет, мы не видим света в конце тоннеля, – Боррель

В начале 2024 года страны ЕС передали 1/3 от обещанного миллиона боеприпасов. В прошлом году страны ЕС обязались передать миллион снарядов до марта 2024 года. Боррель ожидает, что за месяц союзники смогут обеспечить Украину 52% снарядов от обещанной суммы.

Мы уже доставили 330 000 боеприпасов, то есть треть необходимых боеприпасов, в основном взятых из наших запасов, которые есть в наличии. Я ожидаю, что до марта эта цифра увеличится еще на 200 000, и таким образом достигнет 524 000. Это более чем 52% от потребности,

– сказал Боррель.

Главный дипломат ЕС сообщил, что, кроме запасов и совместных закупок, наращивает свою мощность и европейская оборона. Боррель уверен, что хотя с опозданием, но Евросоюз сможет прислать обещанный миллион в этом году.

"До конца этого года запланированные поставки достигнут более 1 000 000, потому что цифры на конвейере составляют 630 000", – сказал Боррель.

Верховный представитель отметил, что процесс изготовления снарядов находится в активной фазе, поэтому сейчас трудно сказать, получит ли Украина миллион снарядов до Рождества, или через три месяца. Боррель добавил, что европейские оборонные заводы набирают скорость, поэтому это создаст положительную динамику.

"Европа должна увеличить свою обороноспособность сегодня, чтобы поддержать Украину, а завтра – чтобы помочь себе. Мы должны поднять индустриальную и технологическую планку в обороне", – заявил главный дипломат ЕС.

