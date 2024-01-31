Сколько украинских военных ЕС подготовит до конца лета: Боррель назвал цифру, которая впечатляет

Жозеп Боррель сообщил, что к лету 2024 года ЕС в целом подготовит 60 тысяч украинских военных. Сейчас обучение прошли уже 40 тысяч героев.

Во время неформальной встречи министры обороны ЕС договорились провести тренировки еще для 20 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

Обратите внимание Интенсивность боевых действий растет, мы не видим света в конце тоннеля, – Боррель

По его словам, сейчас Евросоюз уже подготовил почти 40 тысяч военных.

Мы почти достигли цели в 40 000 украинских солдат, которые прошли подготовку в рамках нашей тренировочной миссии в Украине. Сегодня мы договорились о том, чтобы подготовить еще 20 000 солдат. (...) К концу лета эта цифра достигнет 60 000, а вы знаете, что хорошая подготовка означает спасение жизней на поле боя,

– подчеркнул Боррель.

Какова ситуация с поставками боеприпасов

Боррель также прокомментировал обязательства Евросоюза поставить Украине миллион снарядов. Главный дипломат заявил, что по состоянию на январь 2024 года ЕС уже передал Украине 330 тысяч боеприпасов. Кроме того, ожидают, что в течение марта ВСУ должны получить еще 200 тысяч боеприпасов. В целом это составит более 52% от потребности.