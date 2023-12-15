"Лидеры забронировали рейсы на субботу": Боррель рассказал об итогах саммита ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что заседание европейских лидеров состоялось значительно быстрее, чем планировалось.

Он приветствовал открытие переговоров о вступлении, а о выделении денег заявил, что "все будет решено". Об этом Жозеп Боррель заявил в комментарии 24 каналу, передает корреспондент в Брюсселе.

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Это была плодотворная встреча: Боррель о начале переговоров о вступлении

Он отметил, что с точки зрения расширения европейские лидеры добились "хорошего результата". По словам Борреля, никто из европейских лидеров не ожидал столь быстро добиться этого результата, поэтому рейсы были забронированы на субботу.

С точки зрения динамики расширения, это была очень плодотворная встреча. Все боялись, что приказ не дадут "зеленый свет", а в конце мы использовали это конструктивное содержание. Он (Орбан – 24 канал) продолжал считать, что это плохая идея, но не препятствовал 26 государствам принять это решение,

– сказал верховный дипломат ЕС.

50 миллиардов евро для Украины: будут договариваться в январе

Несмотря на положительные решения по расширению, Европейский совет не достиг решения о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС и выделении 50 миллиардов евро в рамках механизма Ukrainian Facility. Боррель говорит, что решение будут "искать в январе", а достичь соглашения сейчас "было невозможно".

В целом, все будет решено. Там была 50-миллиардная поддержка для Украины, и это привлекло все внимание 26 государств-членов ЕС. Большой проблемой было то, что Орбан не хотел использовать долгосрочный бюджет ЕС для дополнительного финансирования Украины.

– сказал Боррель.

По его словам, Орбан "был готов оказать большую поддержку Украине", но не из-за многосрочного бюджета Евросоюза. Венгерский лидер предлагал выделять средства через соглашение о залоге, подобно тому, которое используется для Европейского фонда мира.

Но это было бы гораздо сложнее, поскольку потребовало бы ратификации правительством и национальными парламентами. Поэтому европейские предпочитают, чтобы мы настаивали на использовании "плана А",

– сказал он.

Европейский фонд мира: связанный с военными расходами

В выводах Европейский совет заявил, что Европейский фонд мира должен продолжать выполнять функцию инструмента поддержки Украины с предоставлением большего количества денег.

Было достаточно четко сказано об увеличении финансирования, и я должен продолжить работу, чтобы представить обзор того, как работал Европейский фонд мира в начале этого года,

– отметил верховный представитель ЕС.

Жозеп Боррель сказал, что во время заседания лидеры согласились и дальше поддерживать украинский военных. Он сказал, что финансирование Европейского фонда мира "должно быть увеличено" в соответствии с потребностями и сотрудничества с промышленностью.

В ходе саммита европейским лидерам не удалось достичь решения о выделении восьмого транша в рамках Европейского фонда мира. "Он остается заблокированным", – сказал Боррель.

Верховный дипломат предложил реформировать Европейский фонд мира, учитывая, что одни страны-члены "не имеют большого энтузиазма", а другие - готовы делать больше.

Некоторые из государств-членов имеют собственный потенциал, и они определили этот статус благодаря двустороннему соглашению с Украиной, а другие не могут многое сделать, поскольку им нечего предложить,

– объяснил Боррель.

Однако Европейский совет не утвердил 5 миллиардов евро для Украины на следующий год по военной помощи. Боррель, который был инициатором этой идеи, теперь говорит, что вопрос о том, "какие потребности Украины европейцы готовы принимать во внимание". В частности, Германия уже высказывалась против собственного вклада, поскольку выделяет из собственного бюджета.

Если из-за двустороннего соглашения с Германией, хорошо. Откровенно говоря, я думаю, что дело в том, чтобы у Украины был потенциал, который ей нужен,

– добавил дипломат.

Кроме того, европейские лидеры поручили верховному представителю Еврокомиссии и Европейскому оборонному агентству "разработать европейский план развития оборонной промышленности". Боррель отметил, что ЕС все еще должен усилить производственные мощности, хотя делает первые успехи.

Очевидно, что до конца следующего года мы производим миллион боеприпасов. Они будут доступны нам, кроме тех снарядов, которые мы должны передать на экспорт,

– сказал европейский дипломат.

К слову, ныне представитель венгерского правительства заявил 24 Канала, что Будапешт согласен выделить деньги в рамках долгосрочного бюджета ЕС, если Еврокомиссия разблокирует замороженные средства для Венгрии.