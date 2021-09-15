Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2021 года

15 сентября 2021 , 17:35
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Источник:

Time

Американский журнал Time обнародовал сотню самых влиятельных людей 2021 года. В список попали политики, художники, актеры, новаторы, спортсмены.

В частности принц Гарри и герцогиня Меган Маркл, российский оппозиционер Алексей Навальный, певица Билли Айлиш, гендиректор Apple Тим Кук, актриса Кейт Уинслет, президент США Джо Байден, глава SpaceX Илон Маск и другие.

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Перечень из 100 человек распределен по шести категориям:

  • "Кумиры"
  • "Новаторы";
  • "Титаны";
  • "Деятели искусства";
  • "Лидеры";
  • "Инноваторы".
Обратите внимание! Time 100 – ежегодный список ста самых влиятельных людей в мире, который составляет американский журнал Time.
  • Впервые был опубликован в 1999 году.
  • Перечень составляется редакторами Time.


Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2021 года / Скриншот

Другие рейтинги журнала Time

  • В апреле американский журнал Time обнародовал рейтинг 100 самых влиятельных компаний.
  • В нем есть 5 категорий – "Первопроходцы", "Лидеры", "Инноваторы", "Гиганты" и "Подрывники".
  • Указанные там предприятия и люди помогают очертить важный путь человечества вперед.
Автор: Олег Васьків