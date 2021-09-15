Американский журнал Time обнародовал сотню самых влиятельных людей 2021 года. В список попали политики, художники, актеры, новаторы, спортсмены.

В частности принц Гарри и герцогиня Меган Маркл, российский оппозиционер Алексей Навальный, певица Билли Айлиш, гендиректор Apple Тим Кук, актриса Кейт Уинслет, президент США Джо Байден, глава SpaceX Илон Маск и другие.

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Перечень из 100 человек распределен по шести категориям:

"Кумиры"

"Новаторы";

"Титаны";

"Деятели искусства";

"Лидеры";

"Инноваторы".

Впервые был опубликован в 1999 году.

Перечень составляется редакторами Time.

Time 100 – ежегодный список ста самых влиятельных людей в мире, который составляет американский журнал Time.



Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2021 года / Скриншот

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