В эфире телемарафона журналист поделился, что сейчас дети очень напуганы, а он с женой "делают вид, что ничего не произошло".

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Слава богу, все живы. Я извиняюсь, что я в таком виде дома, потому что у меня окон нет, снег залетает. Все живые, дети очень испуганы… Они эту ночь провели у своей бабушки, утром мы их отправили в школу. Делаем вид, что ничего не произошло,

– рассказал Андрей.

Ведущий поделился, что "дети испуганы, всю ночь не могли нормально спать". И он не исключает, что им может понадобиться помощь специалиста.

"Я надеюсь, что для них пройдет это бесследно, потому что мы утром даже не заводили их в квартиру, чтобы они не видели этого ужаса: перевернутую елку, выбитые окна и куски кирпича, обожженный потолок", – говорит Ковальский.

Ковальский надеется, что хоть разрушение и масштаб, но они не будут критическими для структуры дома.

"В его же квартире нет ни одного уцелевшего окна: "все окна выбиты, гуляет ветер".

Разрушения масштабны, восстановить можно, но нужно время и деньги. Все живы. Я радуюсь, что мне нужно будет бегать только между строительными магазинами, а не в больницу,

– подчеркнул мужчина.



Разрушение в многоэтажке после попадания обломков дрона / Фото "РБК Украина"

Относительно собрания, которое открыли друзья Ковальских, Андрей говорит: единственное, за что переживает, чтобы его детям не понадобилась психологическая помощь. А о материальной помощи он пока не думает.

Ранее на своей странице в фейсбук Ковальский показал, как выглядит квартира после атаки На видео видно, что по квартире буквально "гуляет ветер".

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