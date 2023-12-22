В ефірі телемарафону журналіст поділився, що наразі діти дуже налякані, а він з дружиною "удають, що нічого не сталося".

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Дякувати богу, всі живі. Я перепрошую, що я в такому вигляді вдома, тому що в мене вікон немає, сніг залітає. Всі живі, діти дуже налякані… Вони цю ніч провели у своєї бабусі, вранці ми їх відправили до школи. Робимо вигляд, що нічого не сталося,

– розповів Андрій.

Ведучий поділився, що "діти налякані, всю ніч не могли нормально спати". І він не виключає, що їм може знадобитись допомога фахівця.

"Я сподіваюсь, що для них мине це безслідно, тому що ми вранці навіть не заводили їх до квартири, щоб вони не бачили цього жахіття: перевернуту ялинку, вибиті вікна і шматки цегли, обпалену стелю", – говорить Ковальський.

Ковальський сподівається, що хоч руйнування й масштабі, але вони не будуть критичними для структури будинку.

"У його ж квартирі немає жодного вцілілого вікна: "всі вікна вибиті, гуляє вітер".

Руйнування масштабні, відновити можна, але потрібен час і гроші. Всі живі. Я тішуся, що мені треба буде бігати тільки між будівельними магазинами, а не в лікарню,

– наголосив чоловік.



Руйнування у багатоповерхівці після влучання уламків дрона / Фото "РБК Україна"

Щодо збору, який відкрили друзі Ковальських, Андрій каже: єдине, за що переживає, аби його дітям не знадобилася психологічна допомога. А про матеріальну допомогу він не думає наразі.

Раніше на своїй сторінці у фейсбук Ковальський показав, як виглядає квартира після атаки. На відео видно, що квартирою буквально "гуляє вітер".

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