Остап Ярыш объяснил, почему его уволили из "Голоса Америки" и при чем здесь Илон Маск
Украинский журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш попал под сокращение федеральных работников в рамках политики департамента DOGE, который возглавляет Илон Маск.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ярыша на его странице в Facebook.
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Почему уволили Остапа Ярыша
Остап Ярыш объяснил, что сокращение коснулось многих структур, которые финансируются из госбюджета США, в том числе и издания "Голос Америки".
Не вдаваясь в детали американской бюрократии, я был в менее защищенной категории. Кроме меня, сократили еще нескольких человек из других языковых служб "Голоса Америки",
– написал журналист.
По его словам, решение о прекращении сотрудничества приняло новое руководство агентства по глобальным медиа, которому подчиняется "Голос Америки": оно руководствовалось рекомендациями от DOGE.
Ярыш подчеркнул, что об увольнении его известили неожиданно и посреди рабочего дня, когда он готовился к эфиру.
Задание сказали не заканчивать. Формальной причиной увольнения в письме указали, что моя работа "не была критически важной для миссии организации". О других мотивах такого решения мне неизвестно,
– говорится в публикации.
Журналист добавил, что сейчас он остается в Вашингтоне и "взвешивает несколько опций по работе".