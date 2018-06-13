Журналист рассказал, как местные активисты отреагировали на отставку Жебривского

Журналист проекта "ромадське Донеччини" Алексей Мацюк отметил, что местные активисты больше с радостью восприняли новость об отставке Павла Жебривского, которую он сообщил на своей персональной странице в Facebook.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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"Мне показалось, что местные активисты даже больше с радостью восприняли новости об отставке Жебривского, которую он сообщил на своей персональной странице в Facebook", – сказал журналист.

Павел Жебривский не нашел общего языка ни с проукраинскими патриотами, ни с общественностью, ни с оппозиционным блоком. Он больше общался с городами и компаниями, которые сотрудничают с Ренатом Ахметовым,

– заявил Алексей Мацюк.

По его словам, активисты политических организаций вменяют Жебривскому то, что он сотрудничал с представителями бывшей власти.

Журналист также рассказал, что Павел Жебривский создал антикоррупционную программу с специфическим названием "Украинский донецкий кулак", деньги на которую были выделены из бюджета Донецка.

На самом деле была дискуссия по раздаче тех денег. Власть не могла решить, что будет эффективнее: отдать деньги малому бизнесу, который только создается, поддерживать, например, уже существующие предприятия дотациями. Но команда Жебривского решила, что лучше будет создать антикоррупционную программу,

– прокомментировал Алексей Мацюк.

И добавил: "Я думаю, что результаты мы увидим позже, когда эти бизнес-планы начнут работать и будут приносить прибыль".

Напомним, в понедельник, 11 июня, стало известно, что глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский решил подать в отставку.