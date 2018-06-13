Журналіст розповів, як місцеві активісти відреагували на відставку Жебрівського

Журналіст проекту "Громадське Донеччини" Олексій Мацюк зазначив, що місцеві активісти більше з радістю сприйняли новину про відставку Павла Жебрівського, яку він повідомив на своїй персональній сторінці у Facebook.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Жебрівський не захотів займатися брудною справою, – експерт

"Мені здалося, що місцеві активісти навіть більше з радістю сприйняли новини про відставку Жебрівського, яку він повідомив на своїй персональній сторінці у Facebook", – сказав журналіст.

Павло Жебрівський не знайшов спільної мови ані з проукраїнськими патріотами, а ні з громадськістю, ані з опозиційним блоком. Він більше спілкувався з містами і компаніями, які співпрацюють з Ренатом Ахметовим,

– заявив Олексій Мацюк.

За його словами, активісти з політичних організацій закидають Жебрівському те, що він співпрацював з представниками колишньої влади.

Журналіст також розповів, що Павло Жебрівський створив антикорупційну програму з специфічною назвою "Український донецький куркуль", гроші на яку були виділені з бюджету Донецька.

Насправді була дискусія щодо роздачі тих грошей. Влада не могла вирішити, що буде ефективнішим: віддати гроші малому бізнесу, який щойно створюється, чи підтримувати, наприклад, вже існуючі підприємства дотаціями. Але команда Жебрівського вирішила, що краще буде створити антикорупційну програму,

– прокоментував Олексій Мацюк.

І додав: "Я думаю, що результати ми побачимо пізніше, коли ці бізнес-плани почнуть працювати і приноситимуть прибутки".

Нагадаємо, у понеділок, 11 червня, стало відомо, що голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?"