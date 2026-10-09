Журналиста Михаила Ткача отпустили после задержания в Австрии

Расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач был задержан в Вене 8 октября во время выполнения редакционного задания. Утром 9 октября стало известно, что журналиста отпустили.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий в комментарии для СМИ.

Какие подробности предоставили в МИД о ситуации с украинским расследователем?

Тихий отметил, что украинские дипломаты и консулы работали с австрийскими коллегами, чтобы разрешить ситуацию.

"Мы благодарны австрийским дипломатам за должную реакцию", – отметили в МИД. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств задержания.

К тому же, кроме Михаила Ткача, в Вене задержали также оператора Ярослава Бандаренко – консулы выясняют, отпустили ли его тоже.

Защита прав граждан Украины – это безусловный приоритет,

– подчеркнули в МИД.

Внешнеполитическое ведомство, а также ДКТ, посольство держат ситуацию на контроле и находятся в постоянном диалоге с австрийской стороной.

Что этому предшествовало?

Главная редактор УП Севгиль Мусаева 8 октября подчеркнула, что редакция считает задержание журналиста незаконным и требует от австрийских правоохранителей объяснений. Впоследствии в издании уточнили, что он находился в Австрии в командировке, связанной с поиском бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко.

В Офисе генпрокурора начали расследование по делу выезда Кравченко за границу. Временный исполняющий обязанности главы ведомства Антон Ковальский сообщил об увольнении должностных лиц, связанных с делом "Карфаген".