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9 октября, 11:02
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Обновлено - 11:21, 9 октября

Журналиста Михаила Ткача отпустили после задержания в Австрии

Татьяна Бабич

Расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач был задержан в Вене 8 октября во время выполнения редакционного задания. Утром 9 октября стало известно, что журналиста отпустили.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий в комментарии для СМИ.

Какие подробности предоставили в МИД о ситуации с украинским расследователем? 

Тихий отметил, что украинские дипломаты и консулы работали с австрийскими коллегами, чтобы разрешить ситуацию. 

"Мы благодарны австрийским дипломатам за должную реакцию", – отметили в МИД. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств задержания. 

К тому же, кроме Михаила Ткача, в Вене задержали также оператора Ярослава Бандаренко – консулы выясняют, отпустили ли его тоже. 

Защита прав граждан Украины – это безусловный приоритет, 
– подчеркнули в МИД. 

Внешнеполитическое ведомство, а также ДКТ, посольство держат ситуацию на контроле и находятся в постоянном диалоге с австрийской стороной. 

Что этому предшествовало? 

Главная редактор УП Севгиль Мусаева 8 октября подчеркнула, что редакция считает задержание журналиста незаконным и требует от австрийских правоохранителей объяснений. Впоследствии в издании уточнили, что он находился в Австрии в командировке, связанной с поиском бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. 

В Офисе генпрокурора начали расследование по делу выезда Кравченко за границу. Временный исполняющий обязанности главы ведомства Антон Ковальский сообщил об увольнении должностных лиц, связанных с делом "Карфаген".

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