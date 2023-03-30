Писал о ЧВК "Вагнера": ФСБ заявила о задержании журналиста The Wall Street Journal

В Екатеринбурге российская служба безопасности задержала репортера The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича. Его обвинили в шпионаже в отношении деятельности одного из предприятий ВПК страны-агрессора.

О задержании репортера заявили в самой российской ФСБ, сообщает 24 Канал. В заявлении подчеркнуто, что Гершкович якобы собирал сведения, представляющие государственную тайну, по заданию американской стороны.

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Сначала американский репортер пропал

Как сообщают российские СМИ, сначала появилась информация об исчезновении гражданина США в Екатеринбурге, где он находился несколько недель. В частности, об этом рассказал местный пиарщик, сопровождавший журналиста в городе, Ярослав Ширшиков.

Он сообщил, что репортер приехал в город, чтобы написать материал о ЧВК "Вагнера" и так называемой "спецоперации", а также об отношении россиян ко всему этому. При этом Эван Гершкович нигде публично о поездке не писал.

Однако 29 марта журналист пропал. И вместе с этим появилась информация, что вблизи ресторана Bukowski Grill силовики в штатском грубо задержали человека, натянув на голову свитер, и посадили его в микроавтобус. Ширшиков предположил, что это мог быть именно репортер, ведь этот ресторан, в котором раньше обедали мужчины, расположен совсем рядом не только с его офисом, но и около офиса одного из героев материала.

Более того, через несколько часов, ночью 30 марта, ему позвонили из Лондона и сообщили, что Гершкович уже сутки не выходил на связь с редакцией. А также подчеркнули, что журналист оставил номер местного пиарщика на случай, если с ним самим что-то случится.

Впоследствии в неофициальном телеграм-канале администрации губернатора Свердловской области написали, что в Екатеринбурге задержали журналиста The Wall Street Journal и назвали эту ситуацию "очень серьезной".

Против Гершковича возбудили уголовное дело

Впоследствии в ФСБ подтвердили задержание американского журналиста. Там заявили, что этим "прекратили незаконную деятельность" Эвана Гершковича, ведь он якобы по заданию США собирал сведения об "одном из предприятий российского ВПК, представляющие гостайну".

Прокомментировал задержание и пресс-секретарь Путина Песков. Он заявил, что журналиста якобы схватили с поличным.

Против журналиста в Екатеринбурге уже возбуждено уголовное дело за шпионаж. Более того, его уже успели доставить в Лефортовский суд и начать судебный процесс. Как сообщили РосСМИ в суде, следователь попросил арестовать журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже, и суд все-таки сделал это.

В то же время в The Wall Street Journal заявили, что "глубоко озабочены безопасностью" своего журналиста. В издании отбросили обвинения российской службы против него и требуют немедленно освободить Гершковича.

The Wall Street Journal решительно отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего доверенного и преданного репортера Эвана Гершковича,

– подчеркнули в своем заявлении WSJ.

Там рассказали, что сам репортер, проживающий в России уже около шести лет, всего лишь рассказывает о стране в московском бюро журнала. Также подчеркнули, что Гершкович аккредитован для работы журналистом в России в МИД страны.