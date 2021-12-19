Не смогла произнести слово в прямом эфире: конфуз с каналом "Рада"

Журналистка парламентского телеканала "Рада" дважды пыталась произнести слово "архистратиг". Женщина рядом начала ее исправлять сразу в прямом эфире.

Инцидент произошел 18 декабря. В частности прямую трансляцию журналистка вела именно возле экуменического храма Архистратига Михаила и Украинских новомучеников УГКЦ в Киеве.

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Журналистка не могла произнести слово во время прямого эфира

Корреспондентка обновленного телеканала "Рада" во время прямого эфира рассказывала, что она находится возле храма, где накануне Святого Николая чтили память Героев Небесной Сотни.

В частности она дважды сказала, что находится возле храма "аристратига Михаила". Зато женщина возле нее дважды пыталась исправить журналистку и сказала: "Архистратига, а не аристратига".

Журналистка в прямом эфире не могла произнести слово: смотрите видео

Исправлявшая корреспондетку женщина также попала в кадр. Сама журналистка дважды ей сказала: "Простите меня". После ошибки люди в сети начали активно обсуждать инцидент, защищать журналистку и шутить по ситуации. Некоторые даже пытались соревноваться относительно того, кто сможет произнести это слово сразу правильно.

На странице в фейсбуке "Мария Мадзигон за Украину" говорится, что слово якобы исправляла глава общественной организации "Объединение семей Небесной Сотни" Тамара Швец.

Кроме того, 19 декабря журналистка Марьяна Каланжов написала в фейсбуке: "Я готова делать добрые дела для канала Рада, консультировать их относительно прямых эфиров и готовить их журналистов (писать им тексты с ударениями и проверять их готовность к выходу в прямой эфир), потому что, кажется, что при переформате вещателя забыли критерии отбора кандидатов на вакансии".

Она также добавила: "Сама, конечно, грешу грамотным произношением в быту, но, работая журналисткой, всегда готовилась..." Объяснила также, что стоит учиться на ошибках других.

Коротко об обновленном телеканале "Рада"

Телеканал "Рада" в обновленном формате вышел в эфир 15 декабря. В частности известно, что на нем работает скандальный политтехнолог Владимир Петров и экс-ведущий каналов "112 Украина" и ZIK.

Владимир Петров фигурирует в деле возможного домогательства заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке Наталье Бурейко. Подробнее о скандале читайте здесь.

СМИ писали, что перезапуском канала занимается Алексей Семенов, который запускал каналы пророссийского политика Виктора Медведчука и "Прямой".

Кроме того, в сети появилось видео, которое якобы было "промороликом" с новыми ведущими. В нем упоминают оппозицию. Однако сам канал открестился от кадров и заявил, что не имеет к ним отношения.

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