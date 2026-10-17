Там до 50 детей: сколько людей проживает в Олешках и Голой Пристани, которые блокируют оккупанты

Российские оккупанты не дают возможности эвакуироваться жителям Олешек и Голой Пристани на левом берегу Херсонской области. Там до сих пор проживает значительное количество людей.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, россияне утверждают, что пытаются эвакуировать жителей. Однако ничего подобного там не происходит. Выходы до сих пор заблокированы.

Сколько людей проживает в Олешках и Голой Пристани?

Как подчеркнула Вирлич, конкретных данных о том, сколько людей сейчас проживает в Олешках и Голой Пристани, нет. По предварительной информации, около 2000 человек сейчас находятся в Олешках, среди них – 35–50 детей. В Голой Пристани заблокированы около 4000 человек.

В Олешках не работают оккупационные структуры. В Голой Пристани они пытаются демонстрировать некоторую активность. В городах нет электричества и систематического водоснабжения. Люди пользуются водой из колодцев или отправляются в соседние села, чтобы набрать ее вместе с продуктами.

Люди стараются меньше передвигаться, ведь Олешки заминированы россиянами. Передвигаться по обоим городам опасно, потому что россияне охотятся с помощью дронов. Могут обстреливать из минометов и артиллерии. Там почти нет связи. Она появляется только при выезде из общины,

– отметила Вирлич.

Журналистка рассказала, что происходит в Олешках и Голой Пристани: смотрите видео 24 Канала

В целом россияне используют все левобережье Херсонской области в качестве военной базы. Преимущественно они дислоцируются в Скадовском и Геническом районах. Также их подразделения находятся возле тех же Олешек и Голой Пристани.

Добавим, что Силы обороны Украины уже провели несколько операций на левом берегу Херсонской области. Они сбросили с дронов несколько тонн продуктов. Россияне откровенно издеваются там над мирным населением и не дают возможности организовать эвакуацию.