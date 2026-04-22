Более 80 дронов за сутки: какие последствия циничного обстрела Харьковщины
- Российские войска целенаправленно бьют по Богодухову и близлежащих селах в Харьковской области, атакуя гражданскую инфраструктуру.
- Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала о ситуации на Харьковщине.
Российские оккупанты не прекращают обстреливать Харьковскую область. В течение последних дней они целенаправленно атакуют Богодухов и близлежащие населенные пункты.
Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, более 50 из 80 беспилотников, которые летели на Харьковскую область, атаковали именно Богодухов и близлежащие села. Россияне выбивают гражданскую инфраструктуру.
Какая ситуация на Харьковщине?
По словам Черненко, оккупанты и раньше атаковали Богодухов. Но на этот раз они целенаправленно атакуют его уже четыре дня подряд.
Богодухов – не слишком большой город. Россияне атакуют по центру. Повреждены частные дома, банк, АЗС, административные здания, различные магазинчики и автостанция. Просто сплошной террор,
– рассказала Черненко.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне используют как "Шахеды", так и "Молнии" и другие беспилотники для атак. Дроны прилетают практически каждый час. Это существенно усложняет работу спасателей и энергетиков. Однако они все равно работают под постоянными обстрелами.
Людям трудно выйти даже на улицу. Враг атакует и гражданские автомобили. Вот такая массированная атака по Богодухову – это впервые. Будем анализировать. При этом линия фронта на этом направлении стабильная,
– отметил Синегубов.
Местные власти сообщают, что местные могут обратиться за помощью к благотворительным фондам, которые работают на местах. Также уже идет сотрудничество с военными относительно того, как эффективно противодействовать таким обстрелам.
Ситуация на Харьковщине: последние новости
- 20 апреля оккупанты ударили по объектам железной дороги в Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших. Известно, что россияне повредили подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергопитания и здание вокзала.
- В этот же день Россия ударила дроном по Харькову. В результате атаки пострадала 17-летняя девушка. Также были выбиты окна в многоквартирных и частных домах.
- Силы обороны Украины недавно уничтожили сразу пять вражеских лодок. Россияне хотели переправиться через реку на Волчанском направлении.