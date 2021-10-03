Журналистов снова пересадили из вагона, в котором ехали "слуги"

Съезд фракции "Слуга народа" в Трускавце закончился и нардепы разъезжаются домой. Как это было и во время поездки из Киева, журналистов и других "простых смертных" попросили пересесть из одного вагона в другой.

Журналистке 24 канала Екатерине Гаценко проводник объяснил такую ​​рокировку меньшей вместимостью вагона. Мол, билеты на сайте продавались на 40 мест, а по факту в вагоне есть 36.

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"Нас предупредили телеграммой"

У журналистки и фотографа 24 канала, согласно купленным билетам, были места №39 и 40 в 12 вагоне. Впоследствии их переселили в 18 вагон, объяснив, что была неправильно указана вместимость. На вопрос, почему об этом не предупредили заранее, работник Укрзализныци отметил, что "проблем нет".

Девушки, вам продали билеты на 40-местный вагон, а у меня – 36 мест. Нас предупредили, телеграмма пришла, вопросов нет,

– отметил проводник.

Как отметила журналистка 24 канала, именно в 12 вагоне ехали народные депутаты от "Слуги народа". Стоит добавить, что наши журналисты насчитали еще трех человек, которых попросили перейти в другой вагон. Следовательно, получается, что как минимум 5 человек "переселили" от "слуг". Хотя речь шла о разнице в 4 места в вагоне, которых якобы не хватало.

Предыдущая история с пересадкой людей из вагона "слуг"

Депутаты "Слуги народа" вечером 30 сентября на поезд из Киева отправились в Трускавец.

Журналистку Lb.ua Анну Стешенко попросили пересесть в другой вагон, несмотря на место, которое было указано в ее билете.

Несмотря на наличие билетов, начальник поезда пересадил ее с коллегой в другой вагон.

Он показал телеграмму, согласно которой места попросили освободить из-за "ОГП" – организованное групповой перевозки.